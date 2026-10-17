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यूपीएसएसएससी: पीईटी 2026 का प्रवेश पत्र जारी, नोट करें किस दिन की परीक्षा का एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकेंगे

Sat, 17 Oct 2026 01:36 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 17 Oct 2026 01:36 PM IST
सार

यूपीएसएसएससी ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र जारी करने की तारीखों की घोषणा कर दी है। परीक्षा 25 और 30 अक्तूबर तथा 1 नवंबर को होगी। 25 अक्तूबर की परीक्षा का प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड किया जा सकता है। बाकी तिथियों की परीक्षा का प्रवेश पत्र कब उपलब्ध होगा? पढ़ें पूरी जानकारी...

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UPSSSC PET Admit Card 2026 Out at upsssc.gov.in, Download Hall Ticket for October 25, 30 and November 1 Exams
Admit Card - फोटो : Adobe Stock (अमर उजाला ग्राफिक्स)

विस्तार
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने विज्ञापन संख्या 16-परीक्षा/2026 के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2026 को लेकर आवश्यक सूचना जारी की है। आयोग की सूचना के अनुसार, लिखित परीक्षा 25 अक्तूबर, 30 अक्तूबर और 1 नवंबर 2026 को आयोजित करने का प्रस्ताव है।

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परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों में प्रत्येक दिन दो पालियों में आयोजित की जानी प्रस्तावित है। आयोग ने अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा तिथि के अनुसार प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जानकारी दी है।

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किस तारीख को जारी होंगे प्रवेश पत्र?

आयोग की 17 अक्तूबर 2026 को जारी सूचना के अनुसार, अलग-अलग परीक्षा तिथियों के प्रवेश पत्र निम्न तारीखों से डाउनलोड किए जा सकेंगे।

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परीक्षा की तारीख प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख
25 अक्तूबर 2026 17 अक्तूबर 2026
30 अक्तूबर 2026 23 अक्तूबर 2026
1 नवंबर 2026 25 अक्तूबर 2026


अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी परीक्षा तिथि के अनुसार प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच कर लें।

यूपीएसएसएससी पीईटी प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  1. सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
  2. प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
  3. मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
  4. विवरण जमा करने के बाद अपना प्रवेश पत्र खोलें।
  5. प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

आयोग की सूचना के अनुसार, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को आयोग के अधिकृत एंड्रॉयड मोबाइल ऐप और पंजीकृत ईमेल पर भेजे गए लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा केंद्र पर किन बातों का रखें ध्यान?

आयोग ने अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी है। परीक्षा के दिन निर्धारित केंद्र पर तय समय से पहुंचना जरूरी है। परीक्षा में शामिल होने के लिए वैध प्रवेश पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है।

प्रवेश पत्र पर दर्ज परीक्षा तिथि, समय और केंद्र की जानकारी पहले ही जांच लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 से जुड़ी जानकारी और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। 

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