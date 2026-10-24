यूपीईएसएससी: विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, 31 अक्तूबर को आएगा प्रवेश पत्र, कब से है एग्जाम?

उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET) 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप देख सकते हैं और परीक्षा के लिए आवंटित शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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UP Special TET 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण जानकारी परीक्षा का नाम विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET) 2026 परीक्षा तिथि 3 नवंबर 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी एडमिट कार्ड 31 अक्तूबर 2026 से परीक्षा शहरों की संख्या 6 परीक्षा की पालियां 2 आधिकारिक वेबसाइट upesssc.up.gov.in आधिकारिक विज्ञापन 5 सितंबर 2026 को प्रकाशित

आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा 3 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। परीक्षा प्रदेश के छह प्रमुख मंडल मुख्यालयों में निर्धारित केंद्रों पर दो पालियों में कराई जाएगी। सिटी इंटिमेशन स्लिप में केवल परीक्षा जनपद या शहर की जानकारी मिलती है। परीक्षा केंद्र का पूरा पता एडमिट कार्ड में दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 31 अक्तूबर 2026 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे।

इन 6 शहरों में होगी परीक्षा

विशेष टीईटी 2026 का आयोजन प्रदेश के छह प्रमुख मंडल मुख्यालयों में किया जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों की यात्रा और परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। परीक्षा के लिए निर्धारित शहर हैं:

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प्रयागराज

लखनऊ

वाराणसी

गोरखपुर

मेरठ

आगरा

अभ्यर्थी अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप देखकर यह जान सकते हैं कि उन्हें परीक्षा के लिए कौन-सा जनपद आवंटित किया गया है।

यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा कब होगी?

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 3 नवंबर को दो पालियों में आयोजित होगी।

पाली परीक्षा का समय प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक द्वितीय पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी परीक्षा की पाली और समय की पुष्टि प्रवेश पत्र से जरूर करें।

31 अक्तूबर से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार 31 अक्तूबर 2026 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, पाली और परीक्षा केंद्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थियों को इसे डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण ध्यान से चेक कर लेने चाहिए।

Special TET City Intimation Slip 2026 कैसे चेक करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपनी परीक्षा सिटी स्लिप देख सकते हैं।

आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upesssc.up.gov.in पर जाएं। Special TET 2026 से संबंधित परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना वाले लिंक को खोजें। लिंक खुलने पर मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें, यदि आवश्यक हो। अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप देखें और उसमें दर्ज परीक्षा जनपद की जानकारी नोट कर लें। भविष्य के संदर्भ के लिए स्लिप डाउनलोड या सुरक्षित कर लें।

परीक्षा केंद्र पर ये दस्तावेज ले जाना न भूलें