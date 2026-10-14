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Hindi News ›   Education ›   UP Scholarship 2026-27 Renewal Last Date October 15, Check Eligibility and Apply Online

यूपी स्कॉलरशिप: फॉर्म नवीनीकरण का कल आखिरी दिन, चूके तो अटक सकती है छात्रवृत्ति; नए आवेदन 31 अक्तूबर तक

Wed, 14 Oct 2026 05:23 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 14 Oct 2026 05:23 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 अक्तूबर 2026 है। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को समय रहते आवेदन करना होगा। जानें पात्रता, आय सीमा और आवेदन का तरीका...
 

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UP Scholarship 2026-27 Renewal Last Date October 15, Check Eligibility and Apply Online
Scholarship, छात्रवृत्ति - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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उत्तर प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति नवीनीकरण का आवेदन पोर्टल कल, यानी 15 अक्तूबर 2026 को बंद हो जाएगा। ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता देना है। इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र विद्यार्थियों को सहायता दी जाती है।

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किन कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन?

छात्रवृत्ति नवीनीकरण के लिए अलग-अलग कक्षाओं और पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।

  • कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी
  • स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्र
  • डिप्लोमा और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के विद्यार्थी
  • अन्य पात्र उत्तर-माध्यमिक पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्र


इन सभी श्रेणियों के पात्र विद्यार्थियों को 15 अक्तूबर 2026 तक नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

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नए आवेदन और नवीनीकरण की तारीखों में अंतर समझना जरूरी?

नवीनीकरण और नए आवेदन के लिए अलग-अलग समयसीमा निर्धारित की गई है। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी आवेदन श्रेणी के अनुसार तारीखों का ध्यान रखना चाहिए।

 

प्रक्रिया

निर्धारित तारीख

छात्रवृत्ति नवीनीकरण के लिए आवेदन

15 अक्तूबर 2026 तक

नवीनीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क जमा करना

25 से 31 अक्तूबर 2026

नए छात्रवृत्ति आवेदन की आखिरी तारीख

31 अक्तूबर 2026

नए आवेदनों के लिए भुगतान पोर्टल की अवधि

25 से 31 जनवरी 2027


नए छात्रवृत्ति आवेदन को दशमोत्तर छात्रवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। नए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के पास 31 अक्तूबर 2026 तक का समय है। गौरतलब है कि नवीनीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्तूबर है, जबकि पंजीकरण शुल्क जमा करने की अवधि 25 से 31 अक्तूबर निर्धारित की गई है।

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यूपी छात्रवृत्ति नवीनीकरण के लिए पात्रता क्या है?

आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं।

  • विद्यार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हो।
  • विद्यार्थी संबंधित छात्रवृत्ति श्रेणी की अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।

परिवार की सालाना आय कितनी होनी चाहिए?

छात्रवृत्ति के लिए परिवार की वार्षिक आय भी महत्वपूर्ण शर्त है। अलग-अलग वर्गों के लिए आय की सीमा निर्धारित की गई है।

  • सामान्य वर्ग: परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अन्य पिछड़ा वर्ग: परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अन्य अल्पसंख्यक वर्ग: परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति: परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।


विद्यार्थियों को आवेदन से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके परिवार की वार्षिक आय संबंधित श्रेणी की निर्धारित सीमा के भीतर है।

यूपी छात्रवृत्ति 2026-27 के लिए नवीनीकरण आवेदन कैसे करें?

छात्रवृत्ति का नवीनीकरण करने के लिए विद्यार्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाएं।
  • वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद खुलने वाले नए पृष्ठ पर आगे की प्रक्रिया पूरी करें।
  • एकमुश्त पंजीकरण (ओटीआर) की प्रक्रिया पूरी करें।
  • अपनी श्रेणी के अनुसार पूर्व-दशमोत्तर या दशमोत्तर विकल्प चुनें।
  • आवेदन के प्रकार में नया आवेदन या नवीनीकरण का विकल्प चुनें।
  • अपने पंजीकृत विवरण की मदद से लॉगिन करें।
  • व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भरें।
  • आवेदन पत्र में दर्ज सभी जानकारियों को ठीक से चेक करें।
  • आवेदन जमा कर दें।
  • अंत में पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें।
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