यूपी स्कॉलरशिप: फॉर्म नवीनीकरण का कल आखिरी दिन, चूके तो अटक सकती है छात्रवृत्ति; नए आवेदन 31 अक्तूबर तक

उत्तर प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति नवीनीकरण का आवेदन पोर्टल कल, यानी 15 अक्तूबर 2026 को बंद हो जाएगा। ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता देना है। इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र विद्यार्थियों को सहायता दी जाती है।