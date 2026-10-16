यूपी बोर्ड परीक्षा 2027: छात्र सूची जमा करने के लिए अब 22 अक्तूबर तक मौका, 5905 स्कूलों को मिला अतिरिक्त समय

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 से जुड़ी छात्र सूची तैयार करने, डाउनलोड करने और जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब स्कूल 22 अक्तूबर 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। पहले इसके लिए 15 अक्तूबर 2026 तक का समय दिया गया था।

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यूपी बोर्ड ने तारीख क्यों बढ़ाई?

बोर्ड के मुताबिक, प्रदेश के 5,905 स्कूल शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के अग्रिम पंजीकरण तथा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के आवेदन से जुड़ी छात्र सूची तैयार नहीं कर पाए थे। ऐसे स्कूलों के प्रधानाचार्यों को बढ़ी हुई समय सीमा के भीतर जरूरी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार, संबंधित स्कूलों को फोटो सहित छात्र सूची और निर्धारित शुल्क पत्र की प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय में 15 अक्तूबर तक जमा करनी थी। इसके बाद दस्तावेज संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाने थे। लेकिन प्रदेश के 5,905 स्कूल तय समय पर छात्र सूची तैयार नहीं कर सके। इसी को देखते हुए बोर्ड ने अंतिम तारीख बढ़ाकर 22 अक्टूबर 2026 कर दी है।

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स्कूलों को अब क्या करना होगा?

जिन स्कूलों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर निम्नलिखित काम करने होंगे:

कक्षा 9वीं और 11वीं के अग्रिम पंजीकरण से जुड़ी छात्र सूची तैयार या डाउनलोड करनी होगी।

कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के आवेदन से जुड़ी छात्र सूची तैयार या डाउनलोड करनी होगी।

सूची में पंजीकृत विद्यार्थियों की तस्वीरें शामिल करनी होंगी।

छात्र सूची के साथ निर्धारित शुल्क पत्र की प्रति लगानी होगी।

सभी दस्तावेज 22 अक्तूबर 2026 तक संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करने होंगे।

स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे बढ़ी हुई समय सीमा के भीतर जरूरी कार्रवाई पूरी करना सुनिश्चित करें।

किन कक्षाओं के लिए लागू है यह आदेश?

यूपी बोर्ड का यह निर्देश शैक्षणिक सत्र 2026-27 में चार कक्षाओं की पंजीकरण और परीक्षा आवेदन प्रक्रिया पर लागू है।

कक्षा संबंधित प्रक्रिया 9वीं अग्रिम पंजीकरण 10वीं बोर्ड परीक्षा का आवेदन 11वीं अग्रिम पंजीकरण 12वीं बोर्ड परीक्षा का आवेदन

विद्यार्थियों और स्कूलों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

स्कूलों को छात्र सूची में दर्ज विद्यार्थियों की जानकारी सही रखनी चाहिए, क्योंकि आगे की परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में इन्हीं विवरणों का इस्तेमाल किया जाता है। फोटो सहित सूची और निर्धारित शुल्क पत्र की प्रति जमा करना भी जरूरी है।



जिन स्कूलों ने पहले की समय सीमा तक सूची जमा नहीं की थी, उन्हें अब 22 अक्तूबर 2026 तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह समय सीमा स्कूलों के लिए बढ़ाई गई है; विद्यार्थियों को अपने पंजीकरण और परीक्षा आवेदन की स्थिति के बारे में संबंधित स्कूल से जानकारी लेनी चाहिए।