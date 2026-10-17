यूनेस्को का फ्री ऑनलाइन कोर्स: 31 अक्तूबर तक करें आवेदन, 23 से 27 नवंबर तक जूम एप पर चलेंगी कक्षाएं

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की ओर से फ्री ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 'क्यूबिट्स: प्लेटफॉर्म्स एंड क्वांटम इकोसिस्टम्स' नामक इस कोर्स के माध्यम से क्वांटम साइंस और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरती संभावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही, प्रतिभागी इस क्षेत्र में हो रहे विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान की संभावनाओं और अंतरराष्ट्रीय क्वांटम इकोसिस्टम में विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा उद्योगों की भूमिका से परिचित होंगे।

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यह कोर्स क्वांटम साइंस में रुचि रखने वाले योग्य विद्यार्थियों और युवा शोधकर्ताओं को अपनी विषयगत समझ विकसित करने तथा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करेगा।