एनटीए: यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के लिए अब तक 2.18 लाख आवेदन, जल्द भर दें फॉर्म, करीब है अंतिम तिथि

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को दिसंबर 2026 में होने वाली यूजीसी नेट और ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट परीक्षाओं के लिए कुल 2,18,961 आवेदन मिले हैं। एनटीए की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए 1,86,301 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। वहीं, ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 के लिए 32,660 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

यूजीसी नेट और ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट 2026 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख

दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन की अंतिम तारीख अलग-अलग निर्धारित की गई है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।

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परीक्षा आवेदन की अंतिम तारीख आधिकारिक वेबसाइट यूजीसी नेट दिसंबर 2026 28 अक्तूबर 2026 ugcnet.nta.nic.in ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 5 नवंबर 2026 csirnet.nta.nic.in



आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित वेबसाइट पर दी गई पात्रता शर्तों और आवेदन संबंधी निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा कब होगी?

एनटीए के कार्यक्रम के अनुसार, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी।

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ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा तारीखें

यूजीसी नेट परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है। इसके जरिए भारतीय उम्मीदवारों की जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है।

ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा 9, 22 और 27 दिसंबर को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जानी है। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी।

शिफ्ट परीक्षा का समय पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक

ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट के माध्यम से विज्ञान विषयों में जेआरएफ और लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है। इसमें केमिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मैथमैटिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज जैसे विषय शामिल हैं।

यूजीसी नेट और ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट के एडमिट कार्ड कब जारी होंगे?

एनटीए ने दोनों परीक्षाओं के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी करने की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की है। एजेंसी आगे चलकर इनकी तारीखों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगी।



उम्मीदवारों को परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा शहर की सूचना, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी निर्देशों के अपडेट के लिए संबंधित आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए।