फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   UGC NET, Joint CSIR NET December 2026: 2.18 Lakh Applications Received, Check Exam Dates

एनटीए: यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के लिए अब तक 2.18 लाख आवेदन, जल्द भर दें फॉर्म, करीब है अंतिम तिथि

Thu, 22 Oct 2026 01:23 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 22 Oct 2026 01:23 PM IST
सार

एनटीए को यूजीसी नेट और ज्वॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षाओं के लिए कुल 2,18,961 आवेदन मिले हैं। यूजीसी नेट के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 28 अक्तूबर और सीएसआईआर नेट के लिए 5 नवंबर है।
 

विज्ञापन
UGC NET, Joint CSIR NET December 2026: 2.18 Lakh Applications Received, Check Exam Dates
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को दिसंबर 2026 में होने वाली यूजीसी नेट और ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट परीक्षाओं के लिए कुल 2,18,961 आवेदन मिले हैं। एनटीए की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए 1,86,301 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। वहीं, ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 के लिए 32,660 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

विज्ञापन

यूजीसी नेट और ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट 2026 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख

दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन की अंतिम तारीख अलग-अलग निर्धारित की गई है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।

विज्ञापन

 

परीक्षा आवेदन की अंतिम तारीख आधिकारिक वेबसाइट
यूजीसी नेट दिसंबर 2026 28 अक्तूबर 2026 ugcnet.nta.nic.in
ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 5 नवंबर 2026 csirnet.nta.nic.in


आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित वेबसाइट पर दी गई पात्रता शर्तों और आवेदन संबंधी निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा कब होगी?

एनटीए के कार्यक्रम के अनुसार, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन


यूजीसी नेट परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है। इसके जरिए भारतीय उम्मीदवारों की जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है।

ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा तारीखें

ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 की परीक्षा 9, 22 और 27 दिसंबर को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जानी है। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी।

 

शिफ्ट परीक्षा का समय
पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक

 

ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट के माध्यम से विज्ञान विषयों में जेआरएफ और लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है। इसमें केमिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मैथमैटिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज जैसे विषय शामिल हैं।

यूजीसी नेट और ज्वॉइंट सीएसआईआर नेट के एडमिट कार्ड कब जारी होंगे?

एनटीए ने दोनों परीक्षाओं के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी करने की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की है। एजेंसी आगे चलकर इनकी तारीखों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगी।

उम्मीदवारों को परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा शहर की सूचना, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी निर्देशों के अपडेट के लिए संबंधित आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed