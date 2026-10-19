फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   Tiger Shroff Education How Educated Is the Bollywood Actor Firing Incident in Mumbai Leaves Fans Concerned

कितने पढ़े-लिखे हैं टाइगर श्रॉफ: फायरिंग के दौरान बाल-बाल बची एक्टर की जान, जानें उनकी पढ़ाई से जुड़े फैक्ट्स

Mon, 19 Oct 2026 09:52 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Mon, 19 Oct 2026 09:52 AM IST
सार

मुंबई के जुहू में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक, अभिनेता सुरक्षित हैं, जबकि एक ऑटो चालक घायल हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है, जिसकी जांच जारी है। जानिए टाइगर श्रॉफ की पढ़ाई, मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण और फिल्मी करियर से जुड़ी खास बातें।
 

विज्ञापन
Tiger Shroff Education How Educated Is the Bollywood Actor Firing Incident in Mumbai Leaves Fans Concerned
Tiger Shroff Education - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी हुई। इस घटना में अभिनेता बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि टाइगर फुटबॉल मैच खेलने के बाद अपनी बीएमडब्ल्यू कार से निकल रहे थे, तभी हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चला दीं। घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इनमें दो लोग गाड़ी की सामने वाली और साइड की खिड़की पर गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं। अब इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा कर रही है। घटना के समय वहां मौजूद एक महिला का बयान भी सामने आया है।
विज्ञापन

 पुलिस ने क्या जानकारी दी?

पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी में टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। हालांकि, घटना में एक ऑटो रिक्शा चालक के घायल होने की खबर है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। घटना के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई, जिसमें कुछ लोगों ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। पोस्ट में यह भी कहा गया कि अभिनेता को पहले फोन करके चेतावनी दी गई थी। हालांकि, पुलिस ने अभी इस पोस्ट और उसमें किए गए दावों की पुष्टि नहीं की है। मामले की जांच जारी है।
विज्ञापन

 टाइगर श्रॉफ कितने पढ़े-लिखे हैं?

टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च 1990 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम जय हेमंत श्रॉफ है और वह अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई स्थित अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए एमिटी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन अभिनय और फिल्मों में करियर बनाने के कारण उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। टाइगर को बचपन से ही खेल, फिटनेस और मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी रही है। यही वजह है कि उन्होंने फिल्मों में आने से पहले शारीरिक प्रशिक्षण और एक्शन कौशल पर काफी ध्यान दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

 मार्शल आर्ट्स में कैसे बनाई पहचान?

टाइगर श्रॉफ अपनी फिटनेस, कठिन स्टंट और मार्शल आर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कम उम्र से ही मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। ताइक्वांडो और वुशु जैसी कलाओं में उनकी रुचि ने उनके फिल्मी व्यक्तित्व को खास पहचान दी। वर्ष 2014 में फिल्म ‘हीरोपंती’ से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद ‘बागी’, ‘वॉर’ और ‘हीरोपंती’ जैसी फिल्मों में उनके एक्शन और स्टंट दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए। वह अपनी फिल्मों के लिए नियमित अभ्यास करते हैं और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा मानते हैं। एक्शन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड में अलग पहचान दिलाई।

क्या पहले भी हुई ऐसी घटना?

मुंबई में फिल्मी हस्तियों के आसपास गोलीबारी की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। उपलब्ध खबरों के मुताबिक, इसी साल फरवरी में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास के बाहर भी गोलीबारी हुई थी। उस मामले में भी कथित तौर पर एक गिरोह से जुड़ा होने का दावा सामने आया था। हालांकि, अलग-अलग घटनाओं के बीच संबंध होने की पुष्टि जांच के आधार पर ही की जा सकती है। टाइगर श्रॉफ से जुड़ी ताजा घटना ने फिल्म उद्योग की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश और सोशल मीडिया पर किए गए दावों की जांच में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed