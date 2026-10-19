कितने पढ़े-लिखे हैं टाइगर श्रॉफ: फायरिंग के दौरान बाल-बाल बची एक्टर की जान, जानें उनकी पढ़ाई से जुड़े फैक्ट्स

पुलिस ने क्या जानकारी दी?

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टाइगर श्रॉफ कितने पढ़े-लिखे हैं?

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मार्शल आर्ट्स में कैसे बनाई पहचान?

क्या पहले भी हुई ऐसी घटना?

पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी में टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। हालांकि, घटना में एक ऑटो रिक्शा चालक के घायल होने की खबर है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। घटना के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई, जिसमें कुछ लोगों ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। पोस्ट में यह भी कहा गया कि अभिनेता को पहले फोन करके चेतावनी दी गई थी। हालांकि, पुलिस ने अभी इस पोस्ट और उसमें किए गए दावों की पुष्टि नहीं की है। मामले की जांच जारी है।टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च 1990 को मुंबई में हुआ था। उनका असली नाम जय हेमंत श्रॉफ है और वह अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई स्थित अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए एमिटी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन अभिनय और फिल्मों में करियर बनाने के कारण उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। टाइगर को बचपन से ही खेल, फिटनेस और मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी रही है। यही वजह है कि उन्होंने फिल्मों में आने से पहले शारीरिक प्रशिक्षण और एक्शन कौशल पर काफी ध्यान दिया।टाइगर श्रॉफ अपनी फिटनेस, कठिन स्टंट और मार्शल आर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कम उम्र से ही मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। ताइक्वांडो और वुशु जैसी कलाओं में उनकी रुचि ने उनके फिल्मी व्यक्तित्व को खास पहचान दी। वर्ष 2014 में फिल्म ‘हीरोपंती’ से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद ‘बागी’, ‘वॉर’ और ‘हीरोपंती’ जैसी फिल्मों में उनके एक्शन और स्टंट दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए। वह अपनी फिल्मों के लिए नियमित अभ्यास करते हैं और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा मानते हैं। एक्शन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड में अलग पहचान दिलाई।मुंबई में फिल्मी हस्तियों के आसपास गोलीबारी की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। उपलब्ध खबरों के मुताबिक, इसी साल फरवरी में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास के बाहर भी गोलीबारी हुई थी। उस मामले में भी कथित तौर पर एक गिरोह से जुड़ा होने का दावा सामने आया था। हालांकि, अलग-अलग घटनाओं के बीच संबंध होने की पुष्टि जांच के आधार पर ही की जा सकती है। टाइगर श्रॉफ से जुड़ी ताजा घटना ने फिल्म उद्योग की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश और सोशल मीडिया पर किए गए दावों की जांच में जुटी है।