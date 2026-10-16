प्राइवेट कॉलेजों में मनमानी फीस बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: दाखिले के बाद नहीं बढ़ेगी फीस? जानें क्या कहा

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फीस बढ़ने से छात्रों पर क्या असर पड़ता है?

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शिक्षा नियामक संस्थाओं की क्या जिम्मेदारी है?

क्या दाखिले के बाद फीस कभी बढ़ सकती है?

सुप्रीम कोर्ट ने फीस में पारदर्शिता और निश्चितता की जरूरत पर जोर दिया। अदालत के अनुसार, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस अधिकांश परिवारों की आय और बचत का बड़ा हिस्सा होती है। माता-पिता बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर योजना बनाते हैं। वे इस उम्मीद में फीस का इंतजाम करते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके बच्चों को बेहतर रोजगार और करियर के अवसर मिलेंगे। यदि दाखिले के बाद अचानक फीस बढ़ा दी जाती है, तो परिवारों का बजट बिगड़ सकता है। इसलिए संस्थानों को शुरुआत में ही फीस से जुड़ी स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई पहले से ही कई परिवारों के लिए महंगी होती है। ऐसे में बीच में फीस बढ़ने से विद्यार्थियों को अतिरिक्त रकम का इंतजाम करना पड़ सकता है। कई परिवार उच्च शिक्षा का खर्च उठाने के लिए शिक्षा ऋण भी लेते हैं। अचानक आर्थिक बोझ बढ़ने पर उन्हें अपनी बचत का इस्तेमाल करना पड़ सकता है या अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ सकता है। इसका असर छात्र की पढ़ाई और परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की अनिश्चितता से विद्यार्थियों और उनके परिवारों को होने वाली परेशानियों पर ध्यान दिलाया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों और संबंधित नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे फीस व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों और उनके परिवारों को पूरे पाठ्यक्रम के खर्च का पहले से अंदाजा हो सके। अदालत के अनुसार, यह सुशासन से जुड़ा विषय है। फीस निर्धारण और उसमें बदलाव के नियम स्पष्ट होने से संस्थानों तथा विद्यार्थियों के बीच विवाद की आशंका कम हो सकती है। नियामक संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फीस से जुड़े फैसले उचित नियमों के तहत लिए जाएं और छात्रों पर अचानक आर्थिक बोझ न पड़े।सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार, दाखिले के बाद फीस संरचना में बदलाव सामान्य प्रक्रिया नहीं होना चाहिए और इसके लिए विशेष परिस्थितियां जरूरी हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर स्थिति में फीस बढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। फीस में बदलाव से जुड़े नियम संबंधित मामले, लागू कानूनों और नियामक व्यवस्था पर निर्भर करेंगे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को प्रवेश लेते समय तय फीस से अधिक भुगतान करने के लिए मनमाने ढंग से बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों को दाखिले से पहले फीस संबंधी दस्तावेज, नियम और पूरे पाठ्यक्रम की लागत ध्यान से देखनी चाहिए।