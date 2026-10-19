एसबीआई क्लर्क: बैकलॉग भर्ती की मुख्य परीक्षा 29 अक्तूबर को, जारी हो गया प्रवेश पत्र, ऐसे करें डाउनलोड

प्रवेश पत्र कब जारी होगा और कौन कर सकेगा डाउनलोड?

जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे प्रवेश पत्र जारी होने के बाद इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती विज्ञापन संख्या सीआरपीडी/सीआर/एसपीएलड्राइव/2026-27/16 के तहत निकाली गई 1,580 बैकलॉग रिक्तियों से संबंधित है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए जरूरी बातें:

अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण नंबर या अनुक्रमांक तैयार रखना होगा।

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए जन्मतिथि या पासवर्ड की जरूरत होगी।

प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होगा।

बैंक की ओर से प्रवेश पत्र की छपी हुई प्रति डाक से नहीं भेजी जाएगी।

एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा कब होगी?

एसबीआई क्लर्क बैकलॉग भर्ती की मुख्य परीक्षा 29 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जानी है। परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।



अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र जारी पर परीक्षा की तारीख, पाली और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग समय की जानकारी प्रवेश पत्र पर दी जाएगी।

प्रवेश पत्र में कौन-कौन सी जानकारियां चेक करनी होंगी?

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद केवल उसे सुरक्षित रखना ही काफी नहीं है। उसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच करना भी जरूरी है। किसी जानकारी में गलती मिलने पर अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द भारतीय स्टेट बैंक के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। प्रवेश पत्र में आमतौर पर निम्नलिखित जानकारियां दी जाती हैं:

अभ्यर्थी का नाम

अनुक्रमांक और पंजीकरण संख्या

अभ्यर्थी की तस्वीर और हस्ताक्षर

परीक्षा की तारीख और पाली का समय

रिपोर्टिंग का समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता

परीक्षा केंद्र का कोड

परीक्षा के दिन पालन किए जाने वाले निर्देश

परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी दस्तावेजों की जानकारी

इन सभी विवरणों को ध्यान से जांचें। खासकर नाम, तस्वीर, परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग समय से जुड़ी जानकारी में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।

एसबीआई क्लर्क प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर भर्ती या करियर से जुड़े अनुभाग में जाएं। एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा प्रवेश पत्र 2026 के लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें। अब अपना पंजीकरण नंबर या अनुक्रमांक दर्ज करें। इसके बाद जन्मतिथि या पासवर्ड भरें। जमा करने वाले विकल्प पर क्लिक करें। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले प्रवेश पत्र में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें। प्रवेश पत्र को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए प्रवेश पत्र का प्रिंट निकाल लें।

ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय होने के बाद ही इसे डाउनलोड किया जा सकेगा।

परीक्षा के दिन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए। परीक्षा की तैयारी के साथ जरूरी दस्तावेजों को पहले से तैयार रखना भी महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दिन इन बातों का ध्यान रखें:

प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें।

प्रवेश पत्र पर दिए गए रिपोर्टिंग समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।

अपने साथ मूल और वैध फोटो पहचान पत्र रखें।

प्रवेश पत्र में बताए गए अन्य जरूरी दस्तावेज भी साथ ले जाएं।

परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी निर्देश पढ़ लें।

मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्रतिबंधित वस्तुएं परीक्षा केंद्र पर न ले जाएं।

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से जुड़े नियमों में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए।

प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है तो क्या करें?

यदि प्रवेश पत्र का लिंक सक्रिय होने के बाद भी अभ्यर्थी इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें कुछ जरूरी बातों की जांच करनी चाहिए।

पंजीकरण संख्या या अनुक्रमांक सही दर्ज किया गया है या नहीं।

जन्मतिथि या पासवर्ड भरने में कोई गलती तो नहीं हुई है।

प्रवेश पत्र का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय है या नहीं।

वेबसाइट पर तकनीकी समस्या होने पर कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें।

यदि इसके बाद भी समस्या बनी रहती है, तो भारतीय स्टेट बैंक के आधिकारिक भर्ती अनुभाग से संपर्क करें।