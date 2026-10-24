रेलवे: आरआरबी जूनियर इंजीनियर भर्ती का एडमिट कार्ड जारी, 27 अक्तूबर से शुरू होगी परीक्षा; ऐसे करें डाउनलोड

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने जूनियर इंजीनियर (जेई) और अधिसूचना में शामिल अन्य पदों की भर्ती के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी-1 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। यह भर्ती केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) 04/2026 के तहत हो रही है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया 23 अक्तूबर 2026 से शुरू हुई। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि की जरूरत होगी।

आरआरबी जेई की परीक्षा कब होगी?

आरआरबी जेई भर्ती की पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 27, 28 और 30 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र में दी गई परीक्षा की तारीख, पाली और केंद्र की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए। सभी उम्मीदवारों की परीक्षा एक ही समय पर हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए केवल परीक्षा की तारीख देखकर केंद्र पर पहुंचने की योजना न बनाएं। प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय और प्रवेश बंद होने के समय का भी ध्यान रखें। परीक्षा से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लेना बेहतर रहेगा।

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एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले उस क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट खोलें, जिसके माध्यम से आवेदन किया था।

वेबसाइट पर सीईएन 04/2026 आरआरबी जेई सीबीटी-1 ई-कॉल लेटर से संबंधित लिंक खोजें।

प्रवेश पत्र के लिंक पर क्लिक करें।

लॉगिन पेज पर अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

मांगी गई जानकारी जमा करें।

स्क्रीन पर दिखाई देने वाले प्रवेश पत्र में अपना नाम, परीक्षा की तारीख और केंद्र की जानकारी जांचें।

प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसका साफ प्रिंट निकाल लें।

प्रवेश पत्र में कौन-सी जानकारी होगी?

आरआरबी जेई का प्रवेश पत्र परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, पंजीकरण नंबर, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर और श्रेणी जैसी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा भर्ती का नाम, अधिसूचना संख्या, परीक्षा की तारीख, पाली, रिपोर्टिंग समय, प्रवेश बंद होने का समय और परीक्षा केंद्र का नाम व पता भी दर्ज होता है। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र मिलने के बाद सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए। फोटो और हस्ताक्षर साफ दिखाई देने चाहिए। यदि किसी जानकारी में गलती नजर आती है, तो संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी से संपर्क करके मार्गदर्शन लेना चाहिए।

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परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र का साफ प्रिंट साथ लेकर जाना चाहिए। इसके साथ एक मान्य फोटो पहचान पत्र भी रखना जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी निर्देश पढ़ लें। रिपोर्टिंग समय और प्रवेश बंद होने के समय का विशेष ध्यान रखें, ताकि देर होने के कारण परेशानी न हो। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र पर दर्ज परीक्षा केंद्र का पता भी पहले से जांच लेना चाहिए। परीक्षा के दिन किसी भी तरह की उलझन से बचने के लिए जरूरी दस्तावेज पहले ही तैयार रखना बेहतर रहेगा।

सीबीटी-1 के बाद चयन प्रक्रिया क्या होगी?

आरआरबी जेई भर्ती में सीबीटी-1 पहला चरण है। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को भर्ती के लागू नियमों और निर्धारित छंटनी प्रक्रिया के अनुसार अगले चरण में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसके बाद चयन प्रक्रिया में दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी-2, दस्तावेजों की जांच और पद के नियमों के अनुसार चिकित्सा जांच शामिल हो सकती है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि पहले चरण में शामिल होना अंतिम चयन की गारंटी नहीं है। परिणाम, कटऑफ अंक और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक सूचनाएं नियमित रूप से देखते रहें।