आरआरबी: स्टेशन मास्टर के 1250 पदों पर भर्ती, 20 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा, कितना मिलेगा वेतन, कौन कर सकेगा आवेदन?

रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्टेशन मास्टर के करीब 1250 पदों पर भर्ती के लिए सांकेतिक सूचना जारी की है। इस भर्ती के जरिए देशभर के अलग-अलग रेलवे भर्ती बोर्डों के अंतर्गत पद भरे जाएंगे। ऐसे में रेलवे में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक अहम अवसर हो सकता है।

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आवेदन कब से शुरू होंगे?

इस बार स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती के लिए अलग से सूचना जारी की जा रही है। यानी उम्मीदवारों को इस भर्ती की जानकारी और आवेदन से जुड़े नियम अलग से देखने होंगे। अभी जारी सूचना शुरुआती है, इसलिए पदों की संख्या, आरक्षण के अनुसार सीटों का ब्योरा और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तृत अधिसूचना में मिलेगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक सूचना ध्यान से पढ़ें। इससे उन्हें पता चल सकेगा कि वे इस भर्ती के लिए योग्य हैं या नहीं और आवेदन किस तरह करना है।

स्टेशन मास्टर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 अक्तूबर 2026 से शुरू होने और 25 नवंबर 2026 तक चलने की संभावित तिथि दी गई है। उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड के आवेदन पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले विस्तृत अधिसूचना पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आवेदन की तारीखों और अन्य नियमों की अंतिम पुष्टि उसी से होगी। अभ्यर्थियों को अंतिम दिन तक इंतजार करने के बजाय समय रहते जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। आवेदन शुल्क, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि और आवेदन में संशोधन से जुड़ी जानकारी भी विस्तृत अधिसूचना से जांचें।

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कितना वेतन मिलेगा?

स्टेशन मास्टर का पद सातवें वेतन आयोग के पे-लेवल छह के अंतर्गत आता है। इस स्तर पर शुरुआती मूल वेतन 35,400 रुपये प्रतिमाह है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता जैसे लाभ मिल सकते हैं। रात की ड्यूटी के लिए लागू नियमों के अनुसार अलग भत्ता भी मिल सकता है। इन सभी को जोड़ने पर कुल मासिक वेतन लगभग 50,000 से 60,000 रुपये या इससे अधिक हो सकता है। हालांकि, वास्तविक वेतन तैनाती के स्थान, लागू भत्तों और अन्य सेवा नियमों पर निर्भर करेगा। मूल वेतन और हाथ में मिलने वाली राशि एक जैसी नहीं होती।

कौन आवेदन कर सकता है?

भर्ती की सांकेतिक सूचना में आयु की गणना के लिए 1 जनवरी 2027 को आधार बताया गया है। हालांकि, न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता तथा आरक्षित वर्गों को मिलने वाली छूट की अंतिम पुष्टि विस्तृत अधिसूचना से ही होगी। इसलिए 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा को अभी अंतिम मानकर न चलें। स्टेशन मास्टर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और चिकित्सा मानक भी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार जांचने होंगे। अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक जानकारी, जन्मतिथि और अन्य विवरण प्रमाणपत्रों से मिलाकर देख लेने चाहिए। पात्रता पूरी होने पर ही आवेदन करना उचित होगा।

आवेदन कैसे करना होगा?

उम्मीदवार आवेदन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलें और भर्ती से संबंधित सूचना पढ़ें।

इसके बाद मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जानकारी भरें।

आवेदन में आधार के माध्यम से प्राथमिक विवरणों का सत्यापन करने की सलाह दी गई है।

आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि का विवरण दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र से मेल खाना चाहिए।

आवेदन पूरा करने से पहले सभी जानकारियां ध्यान से जांचें और लागू शुल्क जमा करें।

फॉर्म जमा होने के बाद उसकी प्रति या पावती सुरक्षित रख लें।

अंतिम प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि विस्तृत अधिसूचना से जरूर करें।

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

स्टेशन मास्टर भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार अभी से अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रख सकते हैं। अगर इनमें कोई बदलाव भी करना है, तो आप वो भी अभी करवा सकते हैं।

आधार कार्ड 10वीं की मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट ग्रेजुएशन की डिग्री ग्रेजुएशन की सेमेस्टर मार्कशीट पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC) EWS सर्टिफिकेट (अगर लागू हो) आय प्रमाण पत्र (ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर इस्तेमाल करते हैं) पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ईमेल आईडी

स्टेशन मास्टर की भर्ती इस बार पहली बार अलग से आयोजित की जा रही है। इससे पहले स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी यानी एनटीपीसी स्नातक स्तर की भर्ती के साथ ही होती थी। इस बार भर्ती के नियमों और चयन प्रक्रिया में बदलाव किए जाने की जानकारी दी गई है।

पहले उम्मीदवारों को दो चरणों में परीक्षा देनी पड़ती थी, लेकिन अब एक ही चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने की बात कही गई है। इससे उम्मीदवारों को बार-बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, अभ्यर्थियों को केवल एक परीक्षा की तैयारी पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, चिकित्सा जांच और दस्तावेजों का सत्यापन भी शामिल हो सकता है। इन सभी चरणों से जुड़ी पूरी जानकारी रेलवे भर्ती बोर्ड की विस्तृत अधिसूचना में दी जाएगी।