Rail Kaushal Vikas Yojana: लॉन्च हुई रेल कौशल विकास योजना, 50 हजार युवाओं की मिलेगी ट्रेनिंग, यहां पढ़ें विस्तार से

|List of Total Institutes
|SN
|RAILWAYS/PU
|INSTITUE NAME
|INSTITUE ADDRESS
|PINCODE
|STATE
|1
|BLW
|TECHNICAL TRAINING CENTRE
|TECHNICAL TRAINING CENTRE, BLW, VARANASI
|221004
|UTTAR PRADESH
|2
|CLW
|TTC/ CLW
|TTC, NEAR CHILDREN PARK, CHITTARANJAN, PASCHIM BARDHAMAN
|713331
|WEST BENGAL
|3
|CR
|BASIC TRAINING CENTRE
|OFFICE OF CHIEF WORKSHOP MANAGER, , TH KATARIA, MARG, MATUNGA, MUMBAI
|400019
|MAHARASHTRA
|4
|CR
|BASIC TRAINING CENTRE
|BASIC TRAINING CENTRE, LOCO WORKSHOP, CENTRAL RAILWAYS MUMBAI
|400012
|MAHARASHTRA
|5
|CR
|WTI/TMW/NASIK ROAD
|TRACTION MACHINE WORKSHOP, EKLEHRA ROAD, NASIK
|422101
|MAHARASHTRA
|6
|CR
|WTI/ELW/BHUSAWAL
|RPDS ROAD, ELECTRIC LOCOMOTIVE WORKSHOP,BHUSAVAL
|425201
|MAHARASHTRA
|7
|CR
|BTC, C&W, PUNE
|BTC C&W, GCMC, PUNE
|411001
|MAHARASHTRA
|8
|CR
|BTC, ELS, AJNI
|OFFICE OF SR. DEE, ELECTRIC LOCO SHED, AJNI
|440003
|MAHARASHTRA
|9
|CR
|SOLAPUR TRAINING INSTITUTE
|NEAR RAMWADI, SOLAPUR
|413001
|MAHARASHTRA
|10
|DMW
|TTC, DMW, PATIALA
|TECHNICAL TRAINING CENTRE, FOCAL POINT , PATIALA , PUNJAB
|147003
|PUNJAB
|11
|ECOR
|BTC
|CARRIAGE REPAIR WORKSHOP, MANCHESWAR
|751017
|ODISHA
|12
|ECOR
|DTTC
|DIESEL LOCOMOTIVE SHED
|530008
|ANDHRA PRADESH
|13
|ECOR
|ELECTRIC LOCO SHED
|MARRIPALEM, NAD POST, VISAKHAPATNAM
|530009
|ANDHRA PRADESH
|14
|ECOR
|ELECTRIC LOCO SHED, ANGUL
|AT/PO: RANIGODA, DIST:ANGUL, ODISHA
|759123
|ODISHA
|15
|ECR
|SUPERVISORS TRAINING CENTRE
|O/O PRINCIPAL STC SPJ
|848101
|BIHAR
|16
|ECR
|BTC
|CRW/HRT ECR, HARNAUT
|803110
|BIHAR
|DIST- NALANDA, STATE- BIHAR
|17
|ECR
|ELECTRIC TRACTION TRAINING CENTRE
|GAYA COLONY, PANDIT DEEN DAYAL UPADHYAY NAGAR, MUGHALSARAI, DIST- CHANDAULI
|232101
|UTTAR PRADESH
|18
|ER
|MULTI-DISCIPLINARY SUPERVISOR TRAINING CENTRE,ULTI-DISCIPLINARY SUPERVISOR TRAINING CENTRE, KANCHRAPARA
|EASTERN RAILWAY, KANCHRAPARA, DIST. -24 PARAGANAS (NORTH)
|743145
|WEST BENGAL
|19
|ER
|PILOT TRAINING SCHOL, JAMALPUR
|TRANING SCHOOL FOR LOCO PILOTS & ASST. LOCO PILOTS (DIESEL)
|811214
|BIHAR
|20
|ER
|MULTI-DISCIPLINARY WORKSHOP TRAINING CENTRE,JAMALPUR WORKSHOP
|BASIC TRAINING CENTRE, EASTERN RAILWAY, JAMALPUR, WORKSHOP
|812214
|BIHAR
|21
|ER
|MULTI-DISCIPLINARY WORKSHOP TRAINING CENTRE,LILUAH
|BASIC TRAINING CENTRE, CARRIAGE & WAGON WORKSHOP, EASTERN RAILWAY,LILUAH
|711204
|WEST BENGAL
|22
|ER
|MULTI-DISCIPLINARY SPECIALIZED TRAINING CENTRE (C&W), HWH
|C&W COACHING COMPLEX. TIKIAPARA, HOWRAH
|711101
|WEST BENGAL
|23
|ER
|MULTI-DISCIPLINARY SPECIALIZED TRAINING CENTRE (C&W), ANDAL
|BOXN ROH DEPOT, ANDAL
|713321
|WEST BENGAL
|24
|ER
|DIESEL TRAINING INSTITUTE, BMG/HW
|DIESEL TRAINING INSTITUTE,HOWRAH DIESEL SHED
|711106
|WEST BENGAL
|25
|ER
|DIESEL TRACTION CENTRE, ANDAL
|DTTC DIESEL SHED, ANDAL
|713321
|WEST BENGAL
|26
|ICF
|BTW/ICF/PER
|O/O PRINCIPAL,ICF/PER
|600038
|TAMILNADU
|27
|MCF
|TTC/MCF/RBL
|OFFICE OF DY.CME/SAFETY & TRAINING,
|229120
|UTTAR PRADESH
|TECHNICAL TRAINING CENTRE,
|MODERN COACH FACTORY,LALGANJ, RAEBARELI
|28
|METRO RAIL
|TECHNICAL TRAINING CENTR (ELECTRICAL)
|TECHNICAL TRAINING CENTR (ELECTRICAL), DUM DUM CAR DEPOT COMPLEX, METRO RAILWAY, NOAPARA
|700090
|WEST BENGAL
|29
|NCR
|BASIC TRAINING CENTRE
|WAGON REPAIR WORKSHOP, PREMNAGAR, NAGRA, JHANSI
|284003
|UTTAR PRADESH
|30
|NCR
|SUPERVISORS TRAINING CENTRE
|NEAR CHIEF WORKSHOP MANAGER'S OFFICE, WAGON REPAIR WORKSHOP, PREMNAGAR, NAGRA, JHANSI
|284003
|UTTAR PRADESH
|31
|NER
|WORKSHOP TRAINING CENTRE/ MECHANICAL WORKSHOP
|WTC MECHANICAL WORKSHOP NER
|273012
|UTTAR PRADESH
|32
|NER
|DIVISIONAL TRAINING CENTRE /C&W/LJN
|DIVISIONAL TRAINING CENTRE /COACHING DEPOT., AISHBAGH
|273012
|UTTAR PRADESH
|33
|NER
|BASIC TRAINING CENTRE/MECHANICAL WORKSHOP
|BASIC TRAINING CENTRE/MECHANICAL WORKSHOP, NER, IZZATNAGAR
|243122
|UTTAR PRADESH
|34
|NFR
|SUPERVISORY TRG CENTER(MECH)/NEW BONGAIGAON
|NEAR C&W WORKSHOP, NEW BONGAIGAON
|783381
|ASSAM
|35
|NFR
|MULTI DISCIPLINARY ZONAL TRAINING INSTITUTE/APDJ
|ALIPURDUAR JUNCTION POST-ALIPUDUAR DIST-ALIPURDUAR
|736123
|WEST BENGAL
|36
|NFR
|MULTI DISCIPLINARY DIVISIONAL TRAINING INSTITUTE/RNY
|RANGIYA
|781354
|ASSAM
|37
|NFR
|MULTI DISCIPLINARY DIVISIONAL TRAINING INSTITUTE/KIR
|KATIHAR
|BIHAR
|38
|NFR
|SPECIALIZED TRAINING CENTRE/PANDU
|PANDU
|ASSAM
|39
|NFR
|SPECIALIZED TRAINING CENTRE/DIBRUGARH
|DIBRUGARH
|786001
|ASSAM
|40
|NR
|SUPERVISORS TRAINING CENTRE
|NORTHERN RAILWAY, CHARBAGH, LUCKNOW , NEAR EUROPEAN CLUB
|226005
|UTTAR PRADESH
|41
|NR
|BTC
|MECHANICAL WORKSHOP AMRITSAR,
|143001
|PUNJAB
|NORTHERN RAILWAY,
|GT ROAD NEAR PUTLIGHAR,
|AMRITSAR, PUNJAB - 143001
|42
|NR
|BASIC TRAININMG CENTRE
|CARRIAGE & WAGON WORKSHOP, NORTHERN RAILWAY, JAGADHARI WORKSHOP
|135002
|HARYANA
|43
|NR
|C&W TRAINING CENTRE
|CARRIAGE & WAGON TRAINING CENTRE, BHOOR BHARAT NAGAR, GHAZIABAD, UP-201001
|201001
|UTTAR PRADESH
|44
|NWR
|BTC/ LWS
|AJMER DIESEL LOCO & WAGON WORKSHOP, NEAR LAL PHATAK, AJMER
|305001
|RAJASTHAN
|45
|NWR
|BTC/CWS
|BASIC TRAINNING CENTER, NEAR JOHNSGANJ PHATAK, CARRIAGE WORKSHOP AJMER
|305001
|RAJASTHAN
|46
|NWR
|BTC/CWS
|BTC CARRIAGE WORKSHOP, NEAR JDA CIRCLE, RATANADA, JODHPUR
|342001
|RAJASTHAN
|47
|NWR
|BTC, WORKSHOP, BIKANER
|BASIC TRAINING CENTER, WORKSHOP, BIKANER, RAJSTHAN
|334001
|RAJSTHAN
|48
|RCF
|TTC
|TTC, RAIL COACH FACTORY, KAPURTHALA, PUNJAB
|144602
|PUNJAB
|49
|RWF
|TTC, RWF
|TECHNICAL TRAINING CENTRE, RWF, YELAHANKA, BANGALORE
|560064
|KARNATAKA
|50
|SCR
|BTC
|BASIC TRAINING CENTRE, CARRIAGE WORKSHOP, LALLAGUDA, SECUNDERABAD
|500017
|TELANGANA
|51
|SCR
|BTC
|BASIC TRAINING CENTRE, WAGON WORKSHOP, RAYANAPADU, VIJAYAWADA.
|521241
|ANDHRA PRADESH
|52
|SCR
|BTC
|BASIC TRAINING CENTRE, CARRIAGE REPAIR SHOP, SETTIPALLI, RENIGUNTA - TIRUPATI ROAD, TIRUPATI
|517506
|ANDHRA PRADESH
|53
|SECR
|BASIC TRAINING CENTRE, WRS/R
|BTC/WRS/R
|492008
|CHATTISGARH
|54
|SECR
|BASIC TRAINING CENTRE, MOTIBAGH WORKSHOP
|OFFICE OF THE CWM, MOTIBAGH WORKSHOP, KAMPTEE ROAD, KADBI CHAUK, NAGPUR
|440004
|MAHARASHTRA
|55
|SECR
|SPECIALIZED TRAINING CENTRE (ELECTRIC LOCO)
|USLAPUR / BILASPUR / SECR
|495001
|CHATTISGARH
|56
|SER
|ELTC
|ELTC, LOCO COLONY, NEAR ELS/TATA
|801002
|JHARKHAND
|57
|SER
|AICTC
|ALL INDIA CENTRAL TRAINING CENTRE, NEAR KALI MANDIR, R.E.COLONY, CHAKRADHAR PUR
|833102
|JHARKHAND
|58
|SER
|ESTC
|ELECTRICAL SYSTEM TRAINING CENTRE, CI/STC/ROU, PO-ROURKELA COLONY, SUNDERGARH, ROURKELA
|769013
|ODISHA
|59
|SER
|RWTI
|KHARAGPUR RAILWAY WORKSHOP, KHARAGPUR, PIN-721301
|721301
|WEST BENGAL
|60
|SR
|WTC/CW/PER
|O/O CWM,CW/PER,CHENNAI,TAMILNADU
|600023
|TAMILNADU
|61
|SR
|WTC/S&T WS/PTJ
|O/O CWM,S&T WS/PTJ, COIMBATORE, TAMILNADU
|600023
|TAMILNADU
|62
|SWR
|MULTI DICIPLINARY DIVISIONAL TRAINING INSTITUTE
|MULTI DICIPLINARY DIVISIONAL TRAINING INSTITUTE, BANGALORE
|560023
|KARNATAKA
|63
|SWR
|WORKSHOP BASIC TRAINING INSTITUTE
|CARRIAGE REPAIR WORKSHOP, GADAG ROAD, SWR, HUBBALLI
|580020
|KARNATAKA
|64
|SWR
|WORKSHOP BASIC TRAINING INSTITUTE
|CENTRAL WORKSHOP, MANANDAVADI ROAD, MYSURU SOUTH
|570008
|KARNATAKA
|65
|WCR
|DIVISIONAL TRAINING CENTRE / MECHANICAL(BTC)
|DIVISIONAL TRAINING CENTRE / MECHANICAL(BTC), 12 BLOCK AREA, ITARSI
|461111
|MADHYA PRADESH
|66
|WCR
|MECHANICAL ENGINEERING TRAINING CENTRE(BTC)
|INFRONT OF DIESEL LOCO SHED, NEW KATNI JN.
|483501
|MADHYA PRADESH
|67
|WCR
|DIVISIONAL TRAINING CENTRE / MECHANICAL (DIESEL)
|DIVISIONAL TRAINING CENTRE / MECHANICAL (DIESEL), DIESEL LOCO SHED, ITARSI
|461115
|MADHYA PRADESH
|68
|WCR
|BASIC TRAINING CENTRE
|BASIC TRAINING CENTRE, WAGON REPAIR SHOP (WCR), KOTA RAJASTHAN
|324002
|RAJASTHAN
|69
|WCR
|REGIONAL RAILWAY WELDING INSTITUTE
|REGIONAL RAILWAY WELDING INSTITUTE, COACH REHABILATION WORKSHOP, NISHATPURA
|462010
|MADHYA PRADESH
|70
|WCR
|MECHANICAL ENGINEERING TRAINING CENTRE
|IN FRONT OF DIESEL LOCO SHED, NEW KATNI JUNCTION, DIST-KATNI
|483501
|MADHYA PRADESH
|71
|WCR
|DIVISIONAL TRAINING CENTRE
|ELECTRIC LOCO SHED NEW YARD ITARSI
|461111
|MADHYA PRADESH
|72
|WR
|WORKSHOP/ BASIC TRAINING INSTITUTE/LOWER PAREL
|CARRIAGE REPAIR WORKSHOP, WESTERN RAILWAY, N M JOSHI MARG, LOWER PAREL
|400013
|MAHARASHTRA
|73
|WR
|WORKSHOP/ BASIC TRAINING INSTITUTE /DHD
|LOCO & CARRIAGE WAGON SHOP, FREELANDGANJ, DAHOD
|389160
|GUJARAT
|74
|WR
|ELECTRICAL LOCO SHED, BRCY
|SR.DEE(TRS) OFFICE, NAVA YARD, VADODARA
|390002
|GUJARAT
|75
|WR
|ENGINEERING WORKSHOP, SBI
|CWM OFFICE, ENGINEERING WORKSHOP, WESTERN RAILWAYS, OPP "D" CABIN, SABARMATI
|380019
|GUJARAT
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