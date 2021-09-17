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Home ›   Education ›   Rail Kaushal Vikas Yojana Railways to provide entry level training in industry relevant skills

Rail Kaushal Vikas Yojana: लॉन्च हुई रेल कौशल विकास योजना, 50 हजार युवाओं की मिलेगी ट्रेनिंग, यहां पढ़ें विस्तार से

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Fri, 17 Sep 2021 04:06 PM IST

सार

Rail Kaushal Vikas Yojana: रेल कौशल विकास योजना के तहत 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य गुणात्मक सुधार लाने के लिए युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण कौशल प्रदान करना है।
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रेल कौशल विकास योजना (RKVY)
रेल कौशल विकास योजना (RKVY) - फोटो : रेलवे
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विस्तार

आजादी का अमृत महोत्सव के 75 साल के अवसर पर निर्धारित कार्यक्रम के रूप में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स में एंट्री लेवल ट्रेनिंग प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत, रेल कौशल विकास योजना के माध्यम से भारतीय रेलवे 2024 तक 50,000 युवाओं को तकनीकी रूप से कौशलवान बनाने के लिए कार्य कर रहा है। योजना इस साल सितंबर से 3,500 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ शुरू होगी, जिन्हें रेलवे प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स रेल कौशल विकास योजना (RKVY) के लिए नोडल प्राधिकरण है। 
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शुभारंभ के मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर रेलवे के उपहार के रूप में समर्पित किया। वैष्णव ने कहा कि कौशल विकास का विजन प्रधानमंत्री मोदी के विजन का अभिन्न अंग है और रेल कौशल विकास योजना के तहत 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य गुणात्मक सुधार लाने के लिए युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण कौशल प्रदान करना है।


तीन साल में 50 हजार युवाओं को देंगे प्रशिक्षण
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