पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट: जारी हुआ सफाई सेवक-माली भर्ती का परिणाम, सूची में नाम देखने के लिए अपनाएं ये स्टेप्स

कितने पदों पर होनी है भर्ती?

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सफाई सेवक और माली पदों के लिए क्या योग्यता थी?

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चयन प्रक्रिया में कौन-कौन से चरण शामिल थे?

परिणाम की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?

परिणाम डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट highcourtchd.gov.in पर जाएं।

वहां भर्ती या परिणाम वाले अनुभाग को खोलें और रोजगार सूचना संख्या 03/SS/ML/HC/2026 के अंतर्गत सफाई सेवक और माली अंतिम परिणाम 2026 का लिंक खोजें।

संबंधित पीडीएफ खोलकर उसमें अपना नाम, अनुक्रमांक या अन्य जरूरी विवरण देखें।

परिणाम की स्थिति की पुष्टि करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लें और भविष्य में उपयोग के लिए उसकी प्रति सुरक्षित रखें।

चयन और आगे की प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की शंका होने पर आधिकारिक परिणाम सूचना और भर्ती संबंधी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

इस भर्ती अभियान में कुल 167 पद शामिल हैं। इनमें सफाई सेवक के 75 पद और माली के 92 पद निर्धारित किए गए हैं। दोनों पदों पर भर्ती हाईकोर्ट के चंडीगढ़ स्थित प्रतिष्ठान के लिए की जा रही है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 जून 2026 को शुरू हुई थी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून 2026 थी। निर्धारित आयु सीमा 30 जून 2026 तक 18 से 35 वर्ष रखी गई थी। नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ मिल सकता है। उम्मीदवारों को अपनी पात्रता और भर्ती से जुड़ी शर्तों की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से करनी चाहिए।जारी भर्ती विवरण के अनुसार, सफाई सेवक और माली दोनों पदों के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान निर्धारित किया गया था। अभ्यर्थियों को आवेदन के समय निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक था। आयु की गणना 30 जून 2026 के आधार पर की गई थी और सामान्य आयु सीमा 18 से 35 वर्ष थी। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को लागू नियमों के अनुसार आयु में छूट मिल सकती है। चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परिणाम देखने के साथ भर्ती अधिसूचना में दी गई शैक्षणिक और अन्य पात्रता संबंधी शर्तें भी जांचनी चाहिए। अंतिम स्थिति के लिए आधिकारिक दस्तावेज ही मान्य होंगे।पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की सफाई सेवक और माली भर्ती में चयन प्रक्रिया के अंतर्गत साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच शामिल थे। अंतिम परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आधिकारिक मेरिट सूची में अपनी स्थिति देखनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उन्हें आगे की औपचारिकताओं के संबंध में हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना होगा। केवल परिणाम देखना पर्याप्त नहीं है; उम्मीदवारों को दस्तावेज और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र तैयार रखने चाहिए। आगे की प्रक्रिया, रिपोर्टिंग या नियुक्ति से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना को नियमित रूप से देखना उपयोगी रहेगा।