नीट यूजी 2026: ओडिशा स्ट्रे राउंड चॉइस फिलिंग की आज आखिरी तारीख, MBBS-BDS के लिए तुरंत भरें विकल्प

ओडिशा नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कॉलेजों की पसंद भरने और जमा करने की प्रक्रिया आज, 19 अक्तूबर को समाप्त हो रही है। एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को अंतिम समय से पहले अपनी पसंद जमा करनी होगी। यह प्रक्रिया राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए आयोजित की जा रही है। ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति इस काउंसलिंग का संचालन कर रही है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ojee.nic.in पर जाकर अपनी पसंद भर सकते हैं।

कौन भर सकता है कॉलेजों की पसंद?

ओडिशा नीट यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में केवल वे उम्मीदवार भाग ले सकते हैं, जिनका नाम अंतिम मेरिट सूची में शामिल है। पात्र अभ्यर्थियों को आधिकारिक ओजेईई काउंसलिंग पोर्टल पर अपने नीट यूजी आवेदन से जुड़ी जानकारी के माध्यम से प्रवेश करना होगा। इसके बाद वे उपलब्ध विकल्पों में से सरकारी या निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज चुन सकते हैं। उम्मीदवारों को कॉलेजों और पाठ्यक्रमों की पसंद अपनी प्राथमिकता के अनुसार क्रम में रखनी चाहिए। पसंद जमा करने से पहले सूची की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है, ताकि किसी गलती के कारण दाखिले का अवसर प्रभावित न हो।

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ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसे करें?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ojee.nic.in पर जाएं।

इसके बाद एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग वाले विभाग में स्ट्रे वैकेंसी राउंड का लिंक खोलें।

अब नीट यूजी आवेदन संख्या, पासवर्ड और मांगी गई सुरक्षा संबंधी जानकारी से प्रवेश करें।

इसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग पेज पर उपलब्ध कॉलेजों और पाठ्यक्रमों में से अपनी पसंद चुनें।

चुने गए विकल्पों को प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित करें।

सभी जानकारियों की समीक्षा करने के बाद पसंद सुरक्षित करें और अंतिम रूप से जमा करें।

प्रक्रिया पूरी होने पर पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड कर लें। इसे भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा।

सीट आवंटन का परिणाम कब आएगा?

ओडिशा नीट यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड का सीट आवंटन परिणाम 20 अक्तूबर 2026 को शाम पांच बजे जारी किया जाना है। उम्मीदवारों को परिणाम देखने के लिए आधिकारिक ओजेईई पोर्टल पर नजर रखनी चाहिए। सीट मिलने पर उन्हें आगे की प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग करना अपने आप में सीट मिलने की गारंटी नहीं है। सीटों की उपलब्धता, उम्मीदवार की पात्रता, मेरिट और भरी गई पसंद के आधार पर आवंटन किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को परिणाम और प्रवेश संबंधी आधिकारिक निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए।

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रिपोर्टिंग की अंतिम तारीख क्या है?

स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एमबीबीएस या बीडीएस की सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 22 अक्तूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे तक ओजेईई सेल, गंडामुंडा, भुवनेश्वर में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होगा। सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज और उनकी छायाप्रतियां साथ ले जाना जरूरी है। यदि निर्धारित प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा नहीं किया गया है, तो लागू शुल्क भी साथ रखना होगा। समय पर रिपोर्टिंग और जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं करने पर आवंटित सीट रद्द हो सकती है। इसलिए उम्मीदवार चॉइस फिलिंग, परिणाम और रिपोर्टिंग की समय-सीमा का विशेष ध्यान रखें।