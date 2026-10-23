ओडिशा बोर्ड परीक्षा: हर केंद्रों पर CCTV और लाइव स्ट्रीमिंग अनिवार्य, स्कूलों को 30 नवंबर तक देनी होगी जानकारी

ओडिशा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (CHSE) ने वर्ष 2027 की कक्षा 12वीं यानी +2 बोर्ड परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बोर्ड से संबद्ध सभी उच्च माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित स्थानों पर कैमरे लगाने और उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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CHSE Odisha: स्कूलों को 30 नवंबर तक अपडेट करनी होगी जानकारी

निर्देशों के अनुसार, परीक्षा प्रबंधन केंद्रों (EMHs) के स्ट्रॉन्ग रूम, केंद्र अधीक्षक के कार्यालय, परीक्षा हॉल और कमरों के साथ-साथ संस्थानों की सभी प्रयोगशालाओं में सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। कैमरे इस तरह तैयार रखे जाने हैं कि प्रश्नपत्र स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचने के दिन से लेकर परीक्षा शुरू होने तक और परीक्षा के दौरान उनका इस्तेमाल किया जा सके।

बोर्ड ने स्कूलों को SAMS e-Space पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से सीसीटीवी व्यवस्था से जुड़ी जानकारी अपडेट करने का निर्देश दिया है। इसके लिए स्कूलों को निम्नलिखित विवरण देने होंगे:

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स्कूल का नाम और कोड

इंटरनेट सेवा प्रदाता का नाम और इंटरनेट की स्पीड

DVR/NVR का ब्रांड और सीरियल नंबर

सीसीटीवी सिस्टम का यूजरनेम और पासवर्ड

कैमरों और निगरानी व्यवस्था की स्थिति

अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2026

सभी संबंधित स्कूलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी जमा करनी होगी।

Odisha CHSE +2 Exam Centres 2027: किन उपकरणों की होगी जरूरत?

बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2026 की वार्षिक परीक्षा में परीक्षा केंद्र या परीक्षा प्रबंधन केंद्र (EMH) घोषित किए गए स्कूलों और नए परीक्षा केंद्र के लिए पात्र संस्थानों को सीसीटीवी व्यवस्था तैयार रखनी होगी।

जरूरी व्यवस्था निर्धारित आवश्यकता DVR/NVR CP+ या Hikvision अथवा समान ब्रांड Insta Cloud CP+/Hikvision या समान प्रणाली इंटरनेट कनेक्शन कम से कम 50 Mbps IP एड्रेस Static IP Address कैमरे CP+/Hikvision या समान ब्रांड सीरियल नंबर Insta Cloud का सीरियल नंबर उपलब्ध होना चाहिए

नए परीक्षा केंद्र के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों को परीक्षा हॉल और केंद्र अधीक्षक के कमरे में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि कैमरों की जांच पहले ही कर ली जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर निगरानी व्यवस्था तुरंत शुरू की जा सके।

नियमों का पालन नहीं करने पर रद्द हो सकता है परीक्षा केंद्र

सीएचएसई के निर्देशों के मुताबिक, यदि कोई स्कूल सीसीटीवी सिस्टम स्थापित नहीं करता या निर्धारित आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है, तो उसका परीक्षा केंद्र रद्द किया जा सकता है। यह कार्रवाई थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों परीक्षाओं के केंद्रों पर लागू हो सकती है। संबंधित स्कूल के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए सरकार को रिपोर्ट भी भेजी जा सकती है। इस कदम का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी मजबूत करना और प्रश्नपत्रों की सुरक्षा से लेकर परीक्षा संचालन तक पारदर्शिता बनाए रखना है।

Odisha CHSE +2 Time Table 2027: कब जारी होगी डेटशीट?

ओडिशा बोर्ड की कक्षा 12वीं की वर्ष 2027 की परीक्षा का विषयवार टाइम टेबल अभी अलग से जारी किया जाना है। पिछले वर्षों के रुझानों के आधार पर डेटशीट दिसंबर 2026 में जारी होने की संभावना है। हालांकि, यह संभावित समय है, आधिकारिक रूप से घोषित तारीख नहीं। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के विद्यार्थी परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद विषयवार तारीखें और परीक्षा से संबंधित निर्देश देख सकेंगे।

CHSE Odisha +2 Exam 2027: महत्वपूर्ण तारीखें और जानकारी

विवरण जानकारी बोर्ड Council of Higher Secondary Education, Odisha परीक्षा CHSE +2 Board Exam 2027 कक्षा 12वीं स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्कूलों के लिए CCTV जानकारी अपडेट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 टाइम टेबल जारी होने की संभावित अवधि दिसंबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in

Odisha CHSE +2 Time Table 2027: डेटशीट कैसे चेक करें?