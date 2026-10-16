एनएमसी: एमबीबीएस की फर्स्ट प्रोफेशनल परीक्षा पास करने का एक और मौका, मिलेगा मर्सी अटेम्प्ट, किन्हे मिलेगी राहत

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने एमबीबीएस के पात्र छात्रों को फर्स्ट प्रोफेशनल परीक्षा पास करने के लिए एक और मौका देने का फैसला किया है। इसे ‘मर्सी अटेम्प्ट’ कहा गया है। यह राहत 2019-20 शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले पात्र छात्रों के लंबित मामलों में दी जाएगी।

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अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (यूजीएमईबी) ने गुरुवार को इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की। यह एक बार के लिए दी गई विशेष राहत है और इसका लाभ आयोग की तय शर्तों को पूरा करने वाले छात्रों को ही मिलेगा।