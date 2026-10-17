एनआईओएस हॉल टिकट 2026: दसवीं-बारहवीं के प्रवेश पत्र जारी, 22 अक्तूबर से परीक्षाएं; ऐसे करें डाउनलोड
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 17 Oct 2026 04:57 PM IST
सार
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने अक्तूबर 2026 की दसवीं और बारहवीं की सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट से 12 अंकों की नामांकन संख्या के जरिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षाएं 22 अक्तूबर से शुरू होंगी। जानें दसवीं-बारहवीं की परीक्षा तिथियां, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का तरीका और जरूरी निर्देश।
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विस्तार
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने अक्टूबर 2026 की दसवीं और बारहवीं की सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को अपनी 12 अंकों की नामांकन संख्या दर्ज करनी होगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने अक्टूबर 2026 की सार्वजनिक परीक्षा का शुल्क जमा किया है और जिनकी तस्वीर एनआईओएस के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। यदि प्रवेश पत्र नहीं बनता है, तो संबंधित क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करना चाहिए।
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परीक्षाएं कब से शुरू होंगी?
- एनआईओएस की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, दसवीं और बारहवीं की सैद्धांतिक परीक्षाएं 22 अक्टूबर 2026 से शुरू होंगी।
- दसवीं की परीक्षाएं 7 दिसंबर तक चलेंगी, जबकि बारहवीं की परीक्षाएं 5 दिसंबर 2026 को समाप्त होंगी।
- विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विषयों की परीक्षा तिथियां और समय अपनी व्यक्तिगत समय-सारणी में जरूर जांच लें।
- व्यावहारिक परीक्षाओं के प्रवेश पत्र 9 सितंबर को जारी किए गए थे और उनकी परीक्षाएं 14 से 29 सितंबर तक आयोजित हुई थीं।
- परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी सभी जानकारियां जांचना जरूरी है।
प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?एनआईओएस की अक्टूबर 2026 की परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलें। इसके बाद 12 अंकों की नामांकन संख्या दर्ज करें और सैद्धांतिक परीक्षा वाला विकल्प चुनें। मांगी गई जानकारी जमा करने के बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें और एक प्रिंट निकाल लें। प्रवेश पत्र मिलने के बाद उसमें अपना नाम, विषय, परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तारीख जैसी जानकारियां ध्यान से जांचें। यदि प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है या वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, तो सहायता के लिए अपने संबंधित एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करें।
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परीक्षा से पहले किन बातों का ध्यान रखें?परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र पर दी गई सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए। परीक्षा की तारीख, विषय, केंद्र का पता और अन्य निर्देशों को अपनी समय-सारणी से मिलाना जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र की आवश्यक प्रति साथ लेकर जाएं और एनआईओएस की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। किसी भी तरह के बदलाव, परीक्षा कार्यक्रम या परिणाम से जुड़ी सूचना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। अक्टूबर 2026 की परीक्षाओं का परिणाम दिसंबर में आने की संभावना बताई गई है, लेकिन परिणाम की तारीख की आधिकारिक पुष्टि अभी उपलब्ध जानकारी में नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों को केवल आधिकारिक घोषणा पर भरोसा करना चाहिए।
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