प्राथमिक शिक्षकों के लिए जरूरी खबर: एनआईओएस के ब्रिज कोर्स की पंजीकरण विंडो फिर खुलेगी, इस दिन से करें आवेदन

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) छह महीने के प्राथमिक शिक्षक शिक्षा प्रमाणपत्र ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण पोर्टल दोबारा खोलने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पंजीकरण पोर्टल 21 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक खुला रहेगा। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bridge.nios.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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किन शिक्षकों के लिए यह पाठ्यक्रम जरूरी है?

एनआईओएस को सरकारी शिक्षकों सहित विभिन्न संबंधित पक्षों से पंजीकरण दोबारा शुरू करने के अनुरोध मिले थे। इन अनुरोधों के बाद पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का एक और अवसर दिया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बीएड योग्यता वाले उन शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में सहायता करना है, जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना जारी रखना चाहते हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की समग्र निगरानी में इस ब्रिज कोर्स को विकसित करेगी।

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एनआईओएस ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन कैसे करें?

जानकारी के अनुसार, जिन प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच बीएड योग्यता के आधार पर हुई थी, उन्हें सेवा में अपनी पात्रता बनाए रखने के लिए यह पाठ्यक्रम पूरा करना आवश्यक है।

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पंजीकरण कर सकते हैं।