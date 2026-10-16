नीट यूजी काउंसलिंग 2026: स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए बढ़ी रजिस्ट्रेशन विंडो आज होगी बंद, जानें कैसे करें आवेदन

शुल्क और रीसेट की सुविधा कब तक है?

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चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कब बंद होगी?

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सीट आवंटन का परिणाम कब आएगा?

एमसीसी के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए सीट आवंटन की प्रक्रिया 17 और 18 अक्तूबर 2026 को पूरी की जाएगी।

इसके बाद सीट आवंटन का परिणाम 19 अक्तूबर 2026 को जारी किया जाएगा।

उम्मीदवारों को परिणाम देखने के लिए एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

परिणाम में यह जानकारी मिलेगी कि उन्हें काउंसलिंग के तहत कौन-सा कॉलेज और सीट आवंटित हुई है।

अभ्यर्थियों को सलाह है कि परिणाम जारी होने के बाद आवंटन से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और आगे की प्रवेश प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।

किसी भी अपडेट के लिए आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखें।

कॉलेज में रिपोर्टिंग की तारीख क्या है?

देखें पूरा संशोधित शेड्यूल?

प्रक्रिया तारीख और समय रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 16 अक्तूबर, शाम 4 बजे रजिस्ट्रेशन रीसेट करने की अंतिम तिथि 16 अक्तूबर, दोपहर 3 बजे शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 16 अक्तूबर, शाम 6 बजे विकल्प भरने की अंतिम तिथि 16 अक्तूबर, रात 11:55 बजे विकल्प लॉक करने का समय 16 अक्तूबर, शाम 7 बजे से रात 11:55 बजे तक सीट आवंटन की प्रक्रिया 17 से 18 अक्तूबर सीट आवंटन परिणाम 19 अक्तूबर आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग 19 से 26 अक्तूबर

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन रीसेट करने का विकल्प आज दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध रहेगा। वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की सुविधा शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों को इन तीनों समय-सीमाओं में अंतर समझना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन शाम 4 बजे बंद हो जाएगा, जबकि शुल्क भुगतान के लिए शाम 6 बजे तक का समय दिया गया है। इसलिए केवल आवेदन भर देना पर्याप्त नहीं होगा; जहां लागू हो, वहां शुल्क भुगतान की प्रक्रिया भी निर्धारित समय में पूरी करनी होगी। किसी तकनीकी समस्या से बचने के लिए अभ्यर्थी समय रहते अपना आवेदन और भुगतान पूरा करें।नीट यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भाग लेने वाले उम्मीदवार आज रात 11:55 बजे तक अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम चुन सकेंगे। विकल्प लॉक करने की सुविधा शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 11:55 बजे तक खुली रहेगी। अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के विकल्पों को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करके समय-सीमा से पहले लॉक करना चाहिए। निर्धारित समय तक विकल्प लॉक नहीं करने पर सिस्टम उन्हें अपने आप लॉक कर देगा। इसके बाद उम्मीदवारों को विकल्पों में बदलाव या उन्हें दोबारा व्यवस्थित करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अंतिम रूप से लॉक करने से पहले अपनी पसंद और उपलब्ध विकल्पों की अच्छी तरह जांच कर लें।सीट आवंटित होने वाले उम्मीदवारों को 19 से 26 अक्तूबर 2026 के बीच संबंधित कॉलेज या संस्थान में जाकर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने चाहिए। रिपोर्टिंग के दौरान कॉलेज की ओर से बताए गए प्रवेश संबंधी नियमों और समय-सीमा का पालन करना जरूरी होगा। यदि किसी उम्मीदवार को सीट मिलती है, तो उसे रिपोर्टिंग की अंतिम तारीख तक इंतजार करने के बजाय जल्द प्रक्रिया पूरी करने की योजना बनानी चाहिए। दस्तावेजों या प्रवेश प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की शंका होने पर संबंधित संस्थान और एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करें।नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि हर प्रक्रिया की समय-सीमा अलग है। रजिस्ट्रेशन, शुल्क भुगतान और विकल्प लॉक करने में देरी से बचने के लिए समय रहते सभी जरूरी चरण पूरे करें। विस्तृत जानकारी और आधिकारिक अपडेट के लिए एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in देखें।