नीट यूजी काउंसलिंग 2026: स्ट्रे-वैकेंसी राउंड की संशोधित सीट आवंटन सूची जारी, ऐसे चेक करें अपना परिणाम

नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने स्ट्रे राउंड की संशोधित प्रोविजनल सीट आवंटन सूची जारी कर दी है। इस सूची में एमबीबीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) और बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में सीट आवंटन का विवरण दिया गया है। उम्मीदवार सूची में अपनी रैंक और आवंटित संस्थान से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।

संशोधित आवंटन सूची में कौन-सी जानकारी मिलेगी?

एमसीसी की ओर से जारी पीडीएफ में उम्मीदवारों के सीट आवंटन से संबंधित कई जानकारियां शामिल हैं। अभ्यर्थी सूची में निम्नलिखित विवरण देख सकते हैं:

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नीट रैंक

आवंटित कोटा

कॉलेज या संस्थान का नाम

आवंटित पाठ्यक्रम

आवंटित श्रेणी

उम्मीदवार की श्रेणी

सीट आवंटन की स्थिति

किन मेडिकल कॉलेजों में हुआ सीट आवंटन?

संशोधित सूची में देश के कई प्रमुख मेडिकल संस्थानों की सीटें शामिल हैं। इनमें एम्स भुवनेश्वर, एम्स गोरखपुर, एम्स पटना, लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, मुंबई का ग्रांट मेडिकल कॉलेज और अलीगढ़ का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।

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नीट यूजी स्ट्रे राउंड की संशोधित सीट आवंटन सूची कैसे चेक करें?

इसके अलावा सूची में नई दिल्ली स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और जीटीबी अस्पताल, जिपमर कराईकल, कोलकाता का इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पटना मेडिकल कॉलेज और रांची का राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे संस्थान भी शामिल हैं।

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना आवंटन विवरण देख सकते हैं:

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 से संबंधित अनुभाग खोलें। संशोधित प्रोविजनल स्ट्रे राउंड सीट आवंटन सूची का लिंक खोजें। संबंधित पीडीएफ खोलें। पीडीएफ में अपनी नीट रैंक या आवंटन विवरण खोजें। अपने आवंटित कॉलेज, पाठ्यक्रम, कोटा और श्रेणी की जानकारी जांचें।

श्रेणी या कोटा बदलने पर क्या करना होगा?

एमसीसी के निर्देशों के अनुसार, यदि किसी उम्मीदवार की श्रेणी या कोटा उसी संस्थान और पाठ्यक्रम में बदल गया है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

ऐसे उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन जनरेट किया गया रिलीविंग लेटर प्राप्त करना होगा।

इसके बाद बदली हुई श्रेणी या कोटे के तहत आवंटित सीट पर प्रवेश लेना होगा।

उम्मीदवार को संशोधित सीट के लिए नया ऑनलाइन जनरेट किया गया प्रवेश पत्र भी प्राप्त करना होगा।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश पूरा नहीं करने पर आवंटित सीट रद्द की जा सकती है। इसलिए प्रभावित उम्मीदवारों को संशोधित सूची और प्रवेश संबंधी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।



अभ्यर्थी संशोधित प्रोविजनल सूची में अपने आवंटन की स्थिति जांचें और कॉलेज, पाठ्यक्रम, कोटा तथा श्रेणी से संबंधित विवरण का मिलान करें। यदि श्रेणी या कोटे में बदलाव हुआ है, तो रिलीविंग लेटर और नए प्रवेश पत्र से जुड़े निर्देशों को नजरअंदाज न करें।