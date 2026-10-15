नीट पीजी काउंसलिंग 2026: 30 हजार से ज्यादा सीटों का ब्योरा जारी, जानें किस श्रेणी में कितनी सीटें
नीट पीजी 2026 की काउंसलिंग के लिए चिकित्सा परामर्श समिति ने सीटों का ब्योरा जारी कर दिया है। इसमें अखिल भारतीय कोटे, केंद्रीय आंतरिक कोटे, डीएनबी और मानद विश्वविद्यालयों की सीटें शामिल हैं। जानें किस श्रेणी में कितनी सीटें हैं और पहले चरण की प्रमुख तारीखें क्या हैं।
विस्तार
चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) ने नीट-पीजी 2026 की काउंसलिंग के लिए सीटों का विवरण जारी कर दिया है। इसमें एमडी और एमएस पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटे की 13,522 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा, डीएनबी पाठ्यक्रमों की 9,201 सीटें और मानद विश्वविद्यालयों में एमडी व एमएस की 7,537 सीटों का ब्योरा दिया गया है।
समिति ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए सीटों की सूची जारी की है। अभ्यर्थी अपनी पसंद के पाठ्यक्रम और संस्थान के अनुसार सीटों की उपलब्धता देख सकते हैं।
सीटों का पूरा ब्योरा
|सीटों की श्रेणी
|कुल सीटें
|अखिल भारतीय कोटा (एमडी/एमएस)
|13,522
|केंद्रीय आंतरिक कोटा (एमडी/एमएस)
|727
|डीएनबी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
|9,201
|मानद विश्वविद्यालय (एमडी/एमएस)
|7,537
इन चारों श्रेणियों को जोड़ने पर कुल 30,987 सीटें होती हैं। हालांकि, अभ्यर्थियों को प्रत्येक श्रेणी के नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार ही विकल्प भरने होंगे।
डीएनबी पाठ्यक्रम में सरकारी और निजी संस्थानों की कितनी सीटें हैं?
नीट-पीजी 2026 की काउंसलिंग के लिए डीएनबी पाठ्यक्रमों की कुल 9,201 सीटों का विवरण जारी किया गया है। इनमें सरकारी और निजी संस्थानों की सीटें अलग-अलग हैं।
|डीएनबी सीटों की श्रेणी
|कुल सीटें
|सरकारी संस्थानों में डीएनबी
|2,582
|निजी संस्थानों में डीएनबी
|6,619
|कुल
|9,201
इस विवरण के अनुसार, सरकारी संस्थानों में 2,582 और निजी संस्थानों में 6,619 सीटें हैं। अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता तय करते समय संस्थान और पाठ्यक्रम के अनुसार सीटों की उपलब्धता देख सकते हैं।
नीट-पीजी 2026 काउंसलिंग के पहले चरण की तारीखें क्या हैं?
जारी काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार, पहले चरण में पंजीकरण, पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनने तथा सीट आवंटन की प्रक्रिया तय तारीखों के अनुसार होगी।
|प्रक्रिया
|निर्धारित तारीख
|पंजीकरण
|12 से 21 अक्तूबर 2026
|विकल्प भरना और उन्हें लॉक करना
|13 से 22 अक्तूबर 2026
|सीट आवंटन परिणाम
|24 अक्तूबर 2026
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विकल्प भरने से पहले अपनी पसंद के पाठ्यक्रमों और संस्थानों की सीटों का विवरण ध्यान से देख लें। अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय निर्धारित अवधि के भीतर प्रक्रिया पूरी करना बेहतर होगा।
नीट-पीजी 2026 की सीट मैट्रिक्स कैसे देखें?
अभ्यर्थी चिकित्सा परामर्श समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीटों का विवरण देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स देखने के लिए ये चरण अपनाएं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
- स्नातकोत्तर चिकित्सा काउंसलिंग वाले विभाग को खोलें।
- वहां दिए गए करंट इवेंट्स यानी मौजूदा गतिविधियों वाले खंड पर जाएं।
- अपनी जरूरत के अनुसार अखिल भारतीय कोटा, केंद्रीय आंतरिक कोटा, डीएनबी या मानद विश्वविद्यालयों की सीट मैट्रिक्स चुनें।
- संबंधित दस्तावेज खोलें और अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम तथा संस्थान में उपलब्ध सीटों की जांच करें।
विकल्प भरने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?
काउंसलिंग में सही विकल्प चुनने के लिए केवल कुल सीटों की संख्या देखना पर्याप्त नहीं है। अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता और संबंधित संस्थान की सीटों का विवरण भी जांचना चाहिए।
- अपनी श्रेणी के अनुसार उपलब्ध सीटों की पुष्टि करें।
- पसंदीदा पाठ्यक्रम और संस्थान की सीट मैट्रिक्स देखें।
- विकल्प भरने और उन्हें लॉक करने की अंतिम तारीख का ध्यान रखें।
- किसी भी बदलाव या नई सूचना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नवीनतम नोटिस देखें।
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