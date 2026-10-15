नीट पीजी काउंसलिंग 2026: 30 हजार से ज्यादा सीटों का ब्योरा जारी, जानें किस श्रेणी में कितनी सीटें

डीएनबी पाठ्यक्रम में सरकारी और निजी संस्थानों की कितनी सीटें हैं?

नीट-पीजी 2026 की काउंसलिंग के लिए डीएनबी पाठ्यक्रमों की कुल 9,201 सीटों का विवरण जारी किया गया है। इनमें सरकारी और निजी संस्थानों की सीटें अलग-अलग हैं।

डीएनबी सीटों की श्रेणी कुल सीटें सरकारी संस्थानों में डीएनबी 2,582 निजी संस्थानों में डीएनबी 6,619 कुल 9,201

इस विवरण के अनुसार, सरकारी संस्थानों में 2,582 और निजी संस्थानों में 6,619 सीटें हैं। अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता तय करते समय संस्थान और पाठ्यक्रम के अनुसार सीटों की उपलब्धता देख सकते हैं।

नीट-पीजी 2026 काउंसलिंग के पहले चरण की तारीखें क्या हैं?

जारी काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार, पहले चरण में पंजीकरण, पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनने तथा सीट आवंटन की प्रक्रिया तय तारीखों के अनुसार होगी।

प्रक्रिया निर्धारित तारीख पंजीकरण 12 से 21 अक्तूबर 2026 विकल्प भरना और उन्हें लॉक करना 13 से 22 अक्तूबर 2026 सीट आवंटन परिणाम 24 अक्तूबर 2026

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विकल्प भरने से पहले अपनी पसंद के पाठ्यक्रमों और संस्थानों की सीटों का विवरण ध्यान से देख लें। अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय निर्धारित अवधि के भीतर प्रक्रिया पूरी करना बेहतर होगा।