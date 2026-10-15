फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   NEET PG Counselling 2026 Seat Matrix: AIQ, DNB, Deemed University Seats and Round 1 Dates

नीट पीजी काउंसलिंग 2026: 30 हजार से ज्यादा सीटों का ब्योरा जारी, जानें किस श्रेणी में कितनी सीटें

Thu, 15 Oct 2026 04:20 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 15 Oct 2026 04:20 PM IST
सार

नीट पीजी 2026 की काउंसलिंग के लिए चिकित्सा परामर्श समिति ने सीटों का ब्योरा जारी कर दिया है। इसमें अखिल भारतीय कोटे, केंद्रीय आंतरिक कोटे, डीएनबी और मानद विश्वविद्यालयों की सीटें शामिल हैं। जानें किस श्रेणी में कितनी सीटें हैं और पहले चरण की प्रमुख तारीखें क्या हैं।
 

विज्ञापन
NEET PG Counselling 2026 Seat Matrix: AIQ, DNB, Deemed University Seats and Round 1 Dates
NEET PG Counselling 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) ने नीट-पीजी 2026 की काउंसलिंग के लिए सीटों का विवरण जारी कर दिया है। इसमें एमडी और एमएस पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटे की 13,522 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा, डीएनबी पाठ्यक्रमों की 9,201 सीटें और मानद विश्वविद्यालयों में एमडी व एमएस की 7,537 सीटों का ब्योरा दिया गया है।

विज्ञापन


समिति ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए सीटों की सूची जारी की है। अभ्यर्थी अपनी पसंद के पाठ्यक्रम और संस्थान के अनुसार सीटों की उपलब्धता देख सकते हैं।

Trending Videos

सीटों का पूरा ब्योरा

सीटों की श्रेणी कुल सीटें
अखिल भारतीय कोटा (एमडी/एमएस) 13,522
केंद्रीय आंतरिक कोटा (एमडी/एमएस) 727
डीएनबी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 9,201
मानद विश्वविद्यालय (एमडी/एमएस) 7,537
 

इन चारों श्रेणियों को जोड़ने पर कुल 30,987 सीटें होती हैं। हालांकि, अभ्यर्थियों को प्रत्येक श्रेणी के नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार ही विकल्प भरने होंगे।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

डीएनबी पाठ्यक्रम में सरकारी और निजी संस्थानों की कितनी सीटें हैं?

नीट-पीजी 2026 की काउंसलिंग के लिए डीएनबी पाठ्यक्रमों की कुल 9,201 सीटों का विवरण जारी किया गया है। इनमें सरकारी और निजी संस्थानों की सीटें अलग-अलग हैं।

 
डीएनबी सीटों की श्रेणी कुल सीटें
सरकारी संस्थानों में डीएनबी 2,582
निजी संस्थानों में डीएनबी 6,619
कुल 9,201
 

इस विवरण के अनुसार, सरकारी संस्थानों में 2,582 और निजी संस्थानों में 6,619 सीटें हैं। अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता तय करते समय संस्थान और पाठ्यक्रम के अनुसार सीटों की उपलब्धता देख सकते हैं।

नीट-पीजी 2026 काउंसलिंग के पहले चरण की तारीखें क्या हैं?

जारी काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार, पहले चरण में पंजीकरण, पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनने तथा सीट आवंटन की प्रक्रिया तय तारीखों के अनुसार होगी।

 
प्रक्रिया निर्धारित तारीख
पंजीकरण 12 से 21 अक्तूबर 2026
विकल्प भरना और उन्हें लॉक करना 13 से 22 अक्तूबर 2026
सीट आवंटन परिणाम 24 अक्तूबर 2026
 

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विकल्प भरने से पहले अपनी पसंद के पाठ्यक्रमों और संस्थानों की सीटों का विवरण ध्यान से देख लें। अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय निर्धारित अवधि के भीतर प्रक्रिया पूरी करना बेहतर होगा।

विज्ञापन

नीट-पीजी 2026 की सीट मैट्रिक्स कैसे देखें?

अभ्यर्थी चिकित्सा परामर्श समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीटों का विवरण देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स देखने के लिए ये चरण अपनाएं:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
  • स्नातकोत्तर चिकित्सा काउंसलिंग वाले विभाग को खोलें।
  • वहां दिए गए करंट इवेंट्स यानी मौजूदा गतिविधियों वाले खंड पर जाएं।
  • अपनी जरूरत के अनुसार अखिल भारतीय कोटा, केंद्रीय आंतरिक कोटा, डीएनबी या मानद विश्वविद्यालयों की सीट मैट्रिक्स चुनें।
  • संबंधित दस्तावेज खोलें और अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम तथा संस्थान में उपलब्ध सीटों की जांच करें।

विकल्प भरने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

काउंसलिंग में सही विकल्प चुनने के लिए केवल कुल सीटों की संख्या देखना पर्याप्त नहीं है। अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता और संबंधित संस्थान की सीटों का विवरण भी जांचना चाहिए।

  • अपनी श्रेणी के अनुसार उपलब्ध सीटों की पुष्टि करें।
  • पसंदीदा पाठ्यक्रम और संस्थान की सीट मैट्रिक्स देखें।
  • विकल्प भरने और उन्हें लॉक करने की अंतिम तारीख का ध्यान रखें।
  • किसी भी बदलाव या नई सूचना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नवीनतम नोटिस देखें।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed