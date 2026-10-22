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नीट पीजी काउंसलिंग 2026: आज सुबह 10 बजे बंद होगी चॉइस फिलिंग, कब आएगा सीट आवंटन परिणाम?

Thu, 22 Oct 2026 09:06 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 22 Oct 2026 09:06 AM IST
सार

नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण की चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया आज 22 अक्तूबर को सुबह 10 बजे बंद हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज और पाठ्यक्रम का विकल्प भरने वाले अभ्यर्थियों को समय रहते अपनी पसंद लॉक करनी होगी। पहले चरण का अस्थायी सीट आवंटन परिणाम 24 अक्तूबर को जारी होने की संभावना है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।
 

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NEET PG Counselling 2026 Round 1 Choice Filling and Locking Closes Today at 10 AM Result on October 24
NEET PG Counselling 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर यानी नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण में कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया आज, 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे बंद हो जाएगी। मेडिकल काउंसलिंग समिति के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अभ्यर्थियों को अंतिम समय से पहले अपने पसंदीदा कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनकर विकल्प लॉक करने होंगे। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपनी पसंद नहीं भरी है, उन्हें तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। तय समय में विकल्प नहीं भरने वाले अभ्यर्थियों को पहले चरण में सीट आवंटित नहीं हो सकेगी।
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विकल्प कैसे भरें और लॉक करें?

  • अभ्यर्थियों को सबसे पहले मेडिकल काउंसलिंग समिति की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा।
  • इसके बाद स्नातकोत्तर चिकित्सा विकल्प चुनकर पंजीकरण वाले हिस्से में प्रवेश करें।
  • अपने पंजीकरण विवरण से प्रवेश करने के बाद चॉइस फिलिंग का विकल्प खोलें।
  • यहां अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज और पाठ्यक्रम क्रम से चुनें।
  • जरूरत पड़ने पर विकल्पों का क्रम बदला जा सकता है।
  • सभी जानकारियों की जांच करने के बाद विकल्प लॉक करें और उन्हें जमा कर दें।
  • अंतिम रूप से जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि पसंदीदा कॉलेज और पाठ्यक्रम सही क्रम में दर्ज हैं।

विकल्प लॉक नहीं किए तो क्या होगा?

पहले चरण में सीट आवंटन अभ्यर्थियों की श्रेणी, भरे गए विकल्पों और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार तय समय तक अपनी पसंद दर्ज नहीं करता है, तो उसे इस चरण में सीट आवंटन नहीं मिलेगा। निर्धारित समय पर लॉकिंग प्रक्रिया बंद होने के बाद दर्ज विकल्प अपने आप लॉक कर दिए जाएंगे। इसके बाद उम्मीदवारों को अपनी पसंद बदलने या उनका क्रम दोबारा तय करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान से जांचें और अंतिम समय तक इंतजार करने से बचें।

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 सीट आवंटन का परिणाम कब आएगा?

नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का अस्थायी सीट आवंटन परिणाम 24 अक्टूबर को जारी किया जाना निर्धारित है। सबसे पहले अस्थायी परिणाम प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी आपत्तियां या शिकायतें दर्ज कराने का अवसर मिल सकता है। इस चरण के पूरा होने के बाद अंतिम सीट आवंटन परिणाम जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि अस्थायी परिणाम और अंतिम परिणाम अलग-अलग चरण हैं। इसलिए अस्थायी सूची जारी होने के बाद भी उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर आगे की सूचनाएं देखते रहना चाहिए।

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कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया कब होगी?

पहले चरण का अंतिम सीट आवंटन परिणाम जारी होने के बाद ही कॉलेज में रिपोर्टिंग और दाखिले की औपचारिकताएं शुरू होंगी। जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित होगी, उन्हें मेडिकल काउंसलिंग समिति के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित कॉलेज में पहुंचना होगा। वहां जरूरी दस्तावेज जमा करने और प्रवेश संबंधी अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। उम्मीदवारों को अपने आवंटन पत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। दाखिले की तारीख और आवश्यक निर्देशों की पुष्टि आधिकारिक वेबसाइट से करना जरूरी है, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण चरण की समय सीमा छूट न जाए।

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