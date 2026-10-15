नीट पीजी 2026: सवाल और उत्तर कुंजी जारी करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के जवाबों की जानकारी देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। अदालत ने इस याचिका को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है।

विज्ञापन





यह मामला नीट पीजी परीक्षा में पूछे गए सवालों और उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया से जुड़ा है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि अभ्यर्थियों को अपने जवाबों और सही उत्तरों की जानकारी मिल सके।