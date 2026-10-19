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Hindi News ›   Education ›   National Solidarity Day 2026 Why Is It Observed on October 20 Know Its History and Significance

राष्ट्रीय एकजुटता दिवस: 20 अक्तूबर को ही क्यों मनाया जाता है यह दिन? 1962 के भारत-चीन युद्ध से क्या है संबंध?

Tue, 20 Oct 2026 07:03 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 20 Oct 2026 07:03 AM IST
सार

National Solidarity Day 2026: राष्ट्रीय एकजुटता दिवस हर साल 20 अक्तूबर को मनाया जाता है। इस दिन 1962 के भारत-चीन युद्ध और देश की रक्षा में भारतीय सैनिकों के साहस व बलिदान की याद दिलाता है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना मजबूत करना है। जानिए इस दिवस का इतिहास, महत्व, शुरुआत और राष्ट्रीय एकता दिवस से इसका अंतर क्या है।

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National Solidarity Day 2026 Why Is It Observed on October 20 Know Its History and Significance
National Solidarity Day 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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भारत में हर साल 20 अक्तूबर को राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा का महत्व समझाना है। इस मौके पर 1962 के भारत-चीन युद्ध में देश की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को याद किया जाता है। भारत में अलग-अलग भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं, लेकिन सभी नागरिक एक देश का हिस्सा हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि देश की सुरक्षा और मजबूती के लिए सभी को मिलकर रहना चाहिए।
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राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के लिए 20 अक्तूबर की तारीख इसलिए चुनी गई, क्योंकि इसी दिन 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। उस समय चीनी सेना ने भारत की सीमाओं पर हमला किया था। युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने कठिन मौसम और मुश्किल हालात में देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाकर उन सैनिकों के साहस और बलिदान को याद किया जाता है। साथ ही, यह दिन लोगों को देश की एकता बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे का साथ देने का संदेश भी देता है।
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1962 का भारत-चीन युद्ध कैसे शुरू हुआ?

भारत और चीन के बीच 1962 में सीमा विवाद के कारण युद्ध हुआ था। यह संघर्ष 20 अक्टूबर को शुरू हुआ और नवंबर तक चला। लड़ाई मुख्य रूप से लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र और तत्कालीन उत्तर-पूर्व सीमांत एजेंसी, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, के आसपास हुई। सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से तनाव था, जो अक्टूबर 1962 में बड़े सैन्य संघर्ष में बदल गया। युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। यह घटना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है और राष्ट्रीय एकजुटता दिवस इसी पृष्ठभूमि से जुड़ा है। 
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इस दिवस की शुरुआत कब हुई?

राष्ट्रीय एकजुटता दिवस को औपचारिक रूप से मनाने की शुरुआत वर्ष 1966 से जुड़ी मानी जाती है। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। सैनिकों के बलिदान को सम्मान देने और नागरिकों में राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से एक समिति से जुड़ी पहल की गई थी। इसके बाद 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाने की परंपरा आगे बढ़ी। इस अवसर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों, सभाओं और शैक्षणिक संस्थानों में एकता तथा देश की अखंडता से जुड़े संदेश दिए जाते रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल अतीत को याद करना नहीं, बल्कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को देश के प्रति जिम्मेदारी समझाना भी है। 

राष्ट्रीय एकजुटता दिवस का क्या महत्व है?

इस दिवस का सबसे बड़ा महत्व देशवासियों में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना है। भारत में अलग-अलग भाषाएं, धर्म, परंपराएं और संस्कृतियां हैं, लेकिन देश की राष्ट्रीय पहचान सभी नागरिकों को एक सूत्र में जोड़ती है। राष्ट्रीय एकजुटता दिवस लोगों को याद दिलाता है कि आपसी मतभेदों के बावजूद देशहित को प्राथमिकता देना जरूरी है। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और कर्तव्यनिष्ठा को सम्मान देने का अवसर भी है। सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। उनके योगदान को याद करना नागरिकों में सम्मान, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने का माध्यम है। 

स्कूलों और कॉलेजों में कैसे मनाया जा सकता है?

स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों के लिए भाषण, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी और पोस्टर बनाने जैसी गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को 1962 के भारत-चीन युद्ध, भारतीय सैनिकों के योगदान और राष्ट्रीय एकता के महत्व के बारे में जानकारी दे सकते हैं। समूह चर्चा के माध्यम से यह समझाया जा सकता है कि अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों के लोग मिलकर देश को कैसे मजबूत बनाते हैं। विद्यार्थी राष्ट्रीय एकता पर आधारित चित्र बना सकते हैं या अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति के साथ-साथ सहिष्णुता, सहयोग और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है।

विद्यार्थियों को इस दिन से क्या सीख मिलती है?

राष्ट्रीय एकजुटता दिवस विद्यार्थियों को सिखाता है कि एकता केवल किसी समारोह या विशेष दिन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसका पालन रोजमर्रा के व्यवहार में भी किया जा सकता है। कक्षा में अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने वाले सहपाठियों का सम्मान करना, जरूरतमंद की मदद करना और भेदभाव से दूर रहना एकजुटता के व्यावहारिक उदाहरण हैं। विद्यार्थी समूह में काम करके, दूसरों की बात सुनकर और मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाकर इस भावना को मजबूत कर सकते हैं। देश के इतिहास को समझना भी जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कठिन परिस्थितियों में सामूहिक प्रयास कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यही सीख आगे चलकर जिम्मेदार 

राष्ट्रीय एकजुटता दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस में क्या अंतर है?

राष्ट्रीय एकजुटता दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस अलग-अलग अवसर हैं। राष्ट्रीय एकजुटता दिवस हर साल 20 अक्टूबर को 1962 के भारत-चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है। वहीं, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस का संबंध देशी रियासतों के एकीकरण और भारत की एकता में पटेल के योगदान को याद करने से है। दोनों दिवसों का व्यापक संदेश राष्ट्रीय एकता से जुड़ा है, लेकिन उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उद्देश्य अलग हैं। इसलिए तारीखों और उनके महत्व को समझना जरूरी है, खासकर विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। 

राष्ट्रीय एकजुटता दिवस का मुख्य संदेश क्या है?

राष्ट्रीय एकजुटता दिवस हमें याद दिलाता है कि देश की ताकत उसके नागरिकों की एकता, सहयोग और साझा जिम्मेदारी में निहित है। 20 अक्तूबर को 1962 के युद्ध की ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मान दिया जाता है। यह अवसर नागरिकों को देश की संप्रभुता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव के प्रति सजग रहने का संदेश देता है। स्कूलों, कॉलेजों और परिवारों में इस दिन के महत्व पर चर्चा करके बच्चों को एकता का अर्थ समझाया जा सकता है। राष्ट्रीय एकजुटता का वास्तविक उद्देश्य यही है कि विविधताओं का सम्मान करते हुए सभी लोग देश की प्रगति और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करें।
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