एमपी नीट पीजी: 4776 उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए पात्र, मेरिट लिस्ट जारी, 29 अक्तूबर को आएगा सीट आवंटन परिणाम

मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (DME), भोपाल ने 21 अक्तूबर को एमपी नीट पीजी काउंसलिंग 2026 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। मेरिट लिस्ट में नाम शामिल होने वाले उम्मीदवार मध्य प्रदेश के निजी और मेडिकल कॉलेजों में पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों की 50% राज्य कोटे की सीटों के लिए पात्र हैं। इस काउंसलिंग के लिए कुल 4,776 उम्मीदवार पात्र घोषित किए गए हैं। डीएमई मध्य प्रदेश के अनुसार, राउंड 1 का सीट आवंटन परिणाम 29 अक्तूबर को जारी किया जाएगा।

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