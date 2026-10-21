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Hindi News ›   Education ›   MP NEET PG Merit List 2026 Out; Round 1 Seat Allotment Result on October 29

एमपी नीट पीजी: 4776 उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए पात्र, मेरिट लिस्ट जारी, 29 अक्तूबर को आएगा सीट आवंटन परिणाम

Wed, 21 Oct 2026 08:50 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 21 Oct 2026 08:50 PM IST
सार

मध्य प्रदेश में नीट पीजी काउंसलिंग 2026 की मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। कुल 4,776 उम्मीदवार पात्र हैं। राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग, सीट आवंटन और कॉलेज में रिपोर्टिंग की तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं। राउंड 1 का सीट आवंटन परिणाम 29 अक्तूबर को जारी किया जाएगा।
 

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MP NEET PG Merit List 2026 Out; Round 1 Seat Allotment Result on October 29
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार
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मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (DME), भोपाल ने 21 अक्तूबर को एमपी नीट पीजी काउंसलिंग 2026 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। मेरिट लिस्ट में नाम शामिल होने वाले उम्मीदवार मध्य प्रदेश के निजी और मेडिकल कॉलेजों में पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों की 50% राज्य कोटे की सीटों के लिए पात्र हैं। इस काउंसलिंग के लिए कुल 4,776 उम्मीदवार पात्र घोषित किए गए हैं। डीएमई मध्य प्रदेश के अनुसार, राउंड 1 का सीट आवंटन परिणाम 29 अक्तूबर को जारी किया जाएगा।

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एमडी और एमएस की कितनी सीटें उपलब्ध हैं?

डीएमई मध्य प्रदेश ने राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में एमडी और एमएस पाठ्यक्रमों की कुल 1,413 सीटों की जानकारी दी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सीट मैट्रिक्स में श्रेणी के अनुसार सीटों का विवरण इस प्रकार है:

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  • ओपन कैटेगरी: 485 सीटें
  • दिव्यांग (PwD) उम्मीदवार: 25 सीटें
  • 30% ओपन इन-सर्विस कोटा: 207 सीटें
  • ओपन-PwD श्रेणी: 11 सीटें

एमपी नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 1 का पूरा शेड्यूल

काउंसलिंग प्रक्रिया तारीख
अंतिम रिक्त सीटों की सूची जारी होना 23 अक्तूबर
चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग में बदलाव की सुविधा 24 से 27 अक्तूबर
राउंड 1 सीट आवंटन परिणाम 29 अक्तूबर
आवंटित कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश के लिए रिपोर्टिंग 30 अक्तूबर से 10 नवंबर
प्रवेश छोड़ने या रद्द करने की ऑनलाइन प्रक्रिया 30 अक्तूबर से 10 नवंबर

 

चॉइस लॉक करते समय रखें ध्यान

डीएमई के नोटिस के अनुसार, जो उम्मीदवार अपने लॉगिन के माध्यम से भरे गए कॉलेज और कोर्स के विकल्पों में बदलाव करना चाहते हैं, उन्हें ओटीपी के जरिए चॉइस लॉक करना जरूरी है। यदि उम्मीदवार संशोधित विकल्प लॉक नहीं करते हैं, तो सीट आवंटन के लिए उनके पहले से लॉक किए गए विकल्पों पर ही विचार किया जाएगा।

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रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

उम्मीदवार मध्य प्रदेश नीट पीजी काउंसलिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों को नाम, नीट रोल नंबर, नीट पीजी स्कोर, MBBS प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद उन्हें अपनी पसंद के कोर्स और कॉलेज चुनने होंगे।

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