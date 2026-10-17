माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंटर्नशिप: हर महीने 13.86 लाख रुपये तक वेतन, पीएचडी कर रहे युवाओं के लिए मौका

माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च न्यू इंग्लैंड के मशीन लर्निंग और सांख्यिकी समूह ने कई शोध इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह कार्यक्रम 12 सप्ताह का होगा। इसमें चयनित उम्मीदवारों को अनुभवी शोधकर्ताओं, अनुप्रयुक्त वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। इंटर्नशिप के दौरान उम्मीदवारों को सप्ताह में तीन दिन कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। काम के सिलसिले में यात्रा की आवश्यकता कुल कार्य का 25 प्रतिशत से कम रहने की बात कही गई है। परियोजनाओं में जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बड़े भाषा मॉडल और अन्य आधुनिक तकनीकों से जुड़े शोध शामिल होंगे।

किन विषयों पर शोध करने का मौका मिलेगा?

इस इंटर्नशिप में सैद्धांतिक और व्यावहारिक मशीन लर्निंग, जनरेटिव मॉडल, स्थानांतरण आधारित शिक्षण और सांख्यिकी जैसे क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा मौसम और जलवायु का पूर्वानुमान, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा, गहन शिक्षण, पर्यवेक्षित और गैर-पर्यवेक्षित शिक्षण भी शोध के प्रमुख विषय हैं। उम्मीदवार कारणात्मक मशीन लर्निंग, सुदृढीकरण आधारित शिक्षण, संकेत भाषा के मॉडल, प्रतिकूल मशीन लर्निंग और विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग जैसे क्षेत्रों से जुड़े शोध में भाग ले सकते हैं। चयनित इंटर्न को मार्गदर्शक भी दिए जाएंगे, जो उनके शोध कार्य में मदद करेंगे।

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आवेदन करने के लिए क्या योग्यता जरूरी है?

इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का कंप्यूटर विज्ञान या विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित से जुड़े किसी अन्य विषय में डॉक्टरेट यानी पीएचडी कार्यक्रम में नामांकित होना जरूरी है। उम्मीदवारों को इंटर्नशिप की पूरी अवधि के दौरान अपने प्रबंधक के माइक्रोसॉफ्ट कार्यालय में शारीरिक रूप से उपस्थित रहना होगा। आवेदन के साथ कम से कम दो संदर्भ पत्र, एक आवरण पत्र और अपने काम या शोध से जुड़े नमूने जमा करने होंगे। उम्मीदवारों को अपने संदर्भ देने वाले लोगों को पहले ही सूचित कर देना चाहिए, ताकि वे समय पर पत्र तैयार कर सकें।

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चयनित उम्मीदवारों को कितना वेतन मिलेगा?

कार्यस्थल मासिक मूल वेतन (अमेरिकी डॉलर) भारतीय रुपये में मासिक वेतन सामान्य कार्यस्थल 6,810 से 13,480 डॉलर लगभग 6.46 लाख से 12.79 लाख रुपये सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र और न्यूयॉर्क महानगरीय क्षेत्र के कुछ पद 8,920 से 14,610 डॉलर लगभग 8.46 लाख से 13.86 लाख रुपये

आवेदन कब तक कर सकते हैं और चयन कैसे होगा?