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महाराष्ट्र फार्मेसी: चौथी सीट आवंटन सूची जारी, 3,667 विद्यार्थियों को मिला दाखिले का मौका, कब है अंतिम तिथि?

Thu, 22 Oct 2026 08:59 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 22 Oct 2026 08:59 AM IST
सार

महाराष्ट्र सीईटी सेल ने बी फार्मेसी और फार्मा डी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चौथी सीट आवंटन सूची जारी कर दी है। इस चरण में 5,120 विद्यार्थियों ने कॉलेज का विकल्प भरा था, जिनमें से 3,667 को दाखिले का मौका मिला है। आवंटित विद्यार्थियों को 24 अक्तूबर 2026 तक कॉलेज में दस्तावेज जमा करके निर्धारित शुल्क भरना होगा। इसके बाद संस्थागत प्रवेश प्रक्रिया 25 से 29 अक्तूबर तक चलेगी।
 

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Maharashtra Pharmacy Admission 2026 Fourth Seat Allotment List Released 3667 Students Offered Admission
Maharashtra Pharmacy Admission - फोटो : AI Generated

विस्तार
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महाराष्ट्र राज्य साझा प्रवेश परीक्षा प्रकोष्ठ ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बी फार्मेसी और फार्मा डी पाठ्यक्रमों की चौथी सीट आवंटन सूची जारी कर दी है। इसके तहत कुल 3,667 विद्यार्थियों को प्रवेश का मौका मिला है। इस चरण में 5,120 विद्यार्थियों ने कॉलेजों के विकल्प जमा किए थे। यह प्रक्रिया महाराष्ट्र के फार्मेसी कॉलेजों में केंद्रीकृत प्रवेश व्यवस्था का हिस्सा है। जिन विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित हुआ है, उन्हें तय समय के भीतर प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। ऐसा नहीं करने पर आवंटित सीट पर दाखिले की पुष्टि नहीं हो पाएगी।
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पहले तीन चरणों में कितने दाखिले हुए?

सीईटी प्रकोष्ठ की 21 अक्तूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार, महाराष्ट्र के 528 फार्मेसी कॉलेजों में कुल 47,192 सीटें उपलब्ध थीं। पहले तीन चरणों में कुल 27,126 विद्यार्थियों ने प्रवेश हासिल किया। पहले चरण में सबसे अधिक 16,734 विद्यार्थियों को दाखिला मिला था। दूसरे चरण में 7,432 और तीसरे चरण में 2,960 विद्यार्थियों ने सीटें प्राप्त कीं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि शुरुआती तीन चरणों में बड़ी संख्या में सीटों पर प्रवेश हुआ। चौथी आवंटन सूची उन विद्यार्थियों के लिए एक और अवसर लेकर आई है, जिन्होंने निर्धारित समय में कॉलेजों के विकल्प भरे थे।
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चौथी सूची में किसे पहली बार मौका मिला?

चौथे चरण में सीट पाने वाले विद्यार्थियों में 1,087 ऐसे उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिन्हें पहली बार प्रवेश का अवसर मिला है। यह उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें पहले के चरणों में सीट नहीं मिल पाई थी। आवंटित विद्यार्थियों को अपने संबंधित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। उन्हें प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवंटन की जानकारी ध्यान से जांचें और कॉलेज में रिपोर्ट करने से पहले सभी जरूरी प्रमाणपत्र तथा दस्तावेज तैयार रखें।
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दाखिले की अंतिम तारीख क्या है?

चौथी आवंटन सूची में कॉलेज पाने वाले विद्यार्थियों को 24 अक्तूबर 2026 तक संबंधित संस्थान में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दाखिले की पुष्टि के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करना और निर्धारित शुल्क भरना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को अंतिम तारीख का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समय पर औपचारिकताएं पूरी नहीं करने से प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कॉलेज में जाने से पहले आवंटन पत्र और आवश्यक प्रमाणपत्रों की जांच कर लें। शुल्क, दस्तावेजों और रिपोर्टिंग से संबंधित किसी भी अतिरिक्त निर्देश के लिए विद्यार्थियों को अपने आवंटित कॉलेज की सूचना देखनी चाहिए।

संस्थागत प्रवेश प्रक्रिया कब होगी?

चौथे चरण के विद्यार्थियों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद संस्थागत प्रवेश चरण 25 अक्तूबर से 29 अक्तूबर 2026 तक आयोजित किया जाना है। इस दौरान प्रवेश की उपलब्धता और लागू नियमों के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बी फार्मेसी और फार्मा डी में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित कार्यक्रम का पालन करना चाहिए। महाराष्ट्र में फार्मेसी पाठ्यक्रमों की यह प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संचालित की जा रही है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे नवीनतम निर्देशों, उपलब्ध सीटों और प्रवेश से जुड़ी जानकारी के लिए महाराष्ट्र सीईटी सेल की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
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