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महाराष्ट्र: 282 नौसेना अग्निवीरों को पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी, नियुक्ति आदेश जारी, फडणवीस सरकार का फैसला

Fri, 23 Oct 2026 05:20 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 23 Oct 2026 05:20 PM IST
सार

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 282 नौसेना अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, सभी उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं।
 

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Maharashtra Approves Appointment of 282 Navy Agniveers as Police Constables
देवेंद्र फडणवीस, सीएम, महाराष्ट्र - फोटो : ANI (फाइल फोटो)

विस्तार
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महाराष्ट्र में नौसेना अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुला है। राज्य सरकार ने 282 अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव किए गए हैं और सभी 282 उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश भी जारी हो चुके हैं।

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मुख्यमंत्री के मुताबिक, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के मूल निवासी नौसेना अग्निवीरों की पहली सूची राज्य सरकार को भेजी थी। इस सूची में शामिल सभी उम्मीदवारों को राज्य के पुलिस विभाग में नियुक्ति दी गई है।

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282 अग्निवीरों को पुलिस विभाग में नियुक्ति

नियुक्त किए गए 282 अग्निवीरों में 150 डेकसाइड नाविक और 132 इंजनसाइड नाविक शामिल हैं। अब ये सभी पुलिस कांस्टेबल के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे।

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विवरण जानकारी
राज्य महाराष्ट्र
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
कुल नियुक्तियां 282
डेकसाइड नाविक 150
इंजनसाइड नाविक 132
नियुक्ति का पद पुलिस कांस्टेबल
नियुक्ति आदेश जारी

 

अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल पहले ही देश की रक्षा में योगदान देने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय ले चुका था। इसी निर्णय को लागू करने के लिए भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।


इस व्यवस्था के तहत नौसेना में अग्निवीर के रूप में सेवा देने वाले इन युवाओं को पुलिस विभाग में नियुक्ति का अवसर मिला है। सैन्य सेवा के बाद सरकारी क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले अग्निवीरों के लिए यह कदम रोजगार का नया अवसर प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों को दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री ने पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किए गए सभी 282 अग्निवीरों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी युवा अपनी नई जिम्मेदारियों को मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी के साथ निभाएंगे।



महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय उन युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो अग्निवीर के रूप में देश की सेवा करने के बाद पुलिस या अन्य सरकारी विभागों में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं।

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