महाराष्ट्र: 282 नौसेना अग्निवीरों को पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी, नियुक्ति आदेश जारी, फडणवीस सरकार का फैसला

महाराष्ट्र में नौसेना अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुला है। राज्य सरकार ने 282 अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव किए गए हैं और सभी 282 उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश भी जारी हो चुके हैं।

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282 अग्निवीरों को पुलिस विभाग में नियुक्ति

मुख्यमंत्री के मुताबिक, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के मूल निवासी नौसेना अग्निवीरों की पहली सूची राज्य सरकार को भेजी थी। इस सूची में शामिल सभी उम्मीदवारों को राज्य के पुलिस विभाग में नियुक्ति दी गई है।

नियुक्त किए गए 282 अग्निवीरों में 150 डेकसाइड नाविक और 132 इंजनसाइड नाविक शामिल हैं। अब ये सभी पुलिस कांस्टेबल के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे।

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अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल पहले ही देश की रक्षा में योगदान देने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय ले चुका था। इसी निर्णय को लागू करने के लिए भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।



मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों को दी शुभकामनाएं

इस व्यवस्था के तहत नौसेना में अग्निवीर के रूप में सेवा देने वाले इन युवाओं को पुलिस विभाग में नियुक्ति का अवसर मिला है। सैन्य सेवा के बाद सरकारी क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले अग्निवीरों के लिए यह कदम रोजगार का नया अवसर प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किए गए सभी 282 अग्निवीरों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी युवा अपनी नई जिम्मेदारियों को मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी के साथ निभाएंगे।

महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय उन युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो अग्निवीर के रूप में देश की सेवा करने के बाद पुलिस या अन्य सरकारी विभागों में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं।