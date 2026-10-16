केरल नीट पीजी दाखिले के लिए आज आखिरी मौका: शाम 4 बजे बंद होगा आवेदन विंडो, जानें पूरी प्रक्रिया

आवेदन कहां और कैसे करें?

केरल नीट पीजी प्रवेश 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा आयुक्त की आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट पर पीजी मेडिकल से संबंधित अनुभाग खोलें और आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें।

नए उम्मीदवारों को पहले पंजीकरण करना होगा।

इसके बाद मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरकर आवेदन पत्र पूरा करें।

आवेदन शुल्क जमा करने के बाद सभी विवरणों की जांच करें और फॉर्म जमा कर दें।

भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए आवेदन की प्रति सुरक्षित रख लें।

आवेदन से पहले आधिकारिक विवरणिका में दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

महत्वपूर्ण जानकारी एक नजर में

विवरण जानकारी आवेदन की शुरुआत 12 अक्तूबर 2026 आवेदन की अंतिम समय-सीमा 16 अक्तूबर 2026, शाम 4 बजे आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in सामान्य और सेवा कोटा शुल्क 1,000 रुपये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का शुल्क 500 रुपये सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कटऑफ 50वां प्रतिशतक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की कटऑफ 40वां प्रतिशतक सामान्य वर्ग के दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवारों की कटऑफ 45वां प्रतिशतक

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

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नीट पीजी में न्यूनतम कटऑफ कितनी है?

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सीटों का आवंटन कैसे होगा?

केरल पीजी मेडिकल प्रवेश की विवरणिका के अनुसार, सामान्य वर्ग और सेवा कोटे के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये निर्धारित है। वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों तथा एससी-एसटी के लाभ के पात्र अभ्यर्थियों को 500 रुपये शुल्क देना होगा। आवेदन जमा करते समय उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार सही शुल्क चुनना चाहिए। शुल्क भुगतान से पहले आवेदन में भरी गई जानकारी की जांच कर लें। गलत विवरण या अधूरी प्रक्रिया के कारण परेशानी हो सकती है। शुल्क और भुगतान से संबंधित किसी भी बदलाव के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नवीनतम निर्देशों को ही मानें।केरल पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए पात्रता में नीट पीजी के कटऑफ प्रतिशत का ध्यान रखना जरूरी है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कटऑफ 50वां प्रतिशतक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह 40वां प्रतिशतक निर्धारित है। इन श्रेणियों के दिव्यांग उम्मीदवार भी संबंधित नियमों के दायरे में आते हैं। सामान्य वर्ग के दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कटऑफ 45वां प्रतिशतक है। आवेदन से पहले अपनी पात्रता आधिकारिक विवरणिका से जरूर जांचें।केरल में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों की सीटों का चयन और आवंटन प्रवेश परीक्षा आयुक्त द्वारा केंद्रीकृत आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसमें सेवा कोटे की सीटें भी शामिल हैं। स्व-वित्तपोषित मेडिकल कॉलेजों में अनिवासी भारतीय कोटे की सीटों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रमाणपत्र और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। राज्य में पात्र प्रवासी भारतीय नागरिक भी संबंधित नियमों के अनुसार दस्तावेज जमा करें। अभ्यर्थियों को आवेदन के बाद काउंसलिंग, विकल्प भरने और सीट आवंटन से जुड़ी सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए। आगे की प्रक्रिया और जरूरी तारीखों की पुष्टि केवल आधिकारिक वेबसाइट से करें।