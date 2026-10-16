केरल नीट पीजी दाखिले के लिए आज आखिरी मौका: शाम 4 बजे बंद होगा आवेदन विंडो, जानें पूरी प्रक्रिया
अमर उजाला, ब्यूरो नई दिल्ली Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 16 Oct 2026 12:32 PM IST
सार
केरल नीट पीजी प्रवेश 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज शाम 4 बजे बंद हो जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in पर जाकर पंजीकरण और आवेदन पूरा कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये और एससी-एसटी वर्ग के लिए 500 रुपये है। जानें आवेदन के चरण, जरूरी पात्रता, कटऑफ प्रतिशत और सीट आवंटन की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी अहम जानकारी।
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विस्तार
केरल में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना है। प्रवेश परीक्षा आयुक्त कार्यालय ने केरल नीट पीजी प्रवेश 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया बंद करने की समय-सीमा तय की है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, आवेदन करने का लिंक 16 अक्टूबर 2026 को शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेगा। आवेदन प्रक्रिया 12 अक्तूबर 2026 को शुरू हुई थी। इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम समय से पहले अपना आवेदन पूरा कर लेना चाहिए। समय सीमा समाप्त होने के बाद आवेदन का अवसर उपलब्ध रहेगा या नहीं, इसकी पुष्टि आधिकारिक सूचना से ही करें।
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आवेदन कहां और कैसे करें?
- केरल नीट पीजी प्रवेश 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा आयुक्त की आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर पीजी मेडिकल से संबंधित अनुभाग खोलें और आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें।
- नए उम्मीदवारों को पहले पंजीकरण करना होगा।
- इसके बाद मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरकर आवेदन पत्र पूरा करें।
- आवेदन शुल्क जमा करने के बाद सभी विवरणों की जांच करें और फॉर्म जमा कर दें।
- भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए आवेदन की प्रति सुरक्षित रख लें।
- आवेदन से पहले आधिकारिक विवरणिका में दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
महत्वपूर्ण जानकारी एक नजर में
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विवरण
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जानकारी
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आवेदन की शुरुआत
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12 अक्तूबर 2026
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आवेदन की अंतिम समय-सीमा
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16 अक्तूबर 2026, शाम 4 बजे
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आधिकारिक वेबसाइट
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cee.kerala.gov.in
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सामान्य और सेवा कोटा शुल्क
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1,000 रुपये
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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का शुल्क
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500 रुपये
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सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कटऑफ
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50वां प्रतिशतक
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अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की कटऑफ
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40वां प्रतिशतक
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सामान्य वर्ग के दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवारों की कटऑफ
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45वां प्रतिशतक
आवेदन शुल्क कितना देना होगा?केरल पीजी मेडिकल प्रवेश की विवरणिका के अनुसार, सामान्य वर्ग और सेवा कोटे के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये निर्धारित है। वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों तथा एससी-एसटी के लाभ के पात्र अभ्यर्थियों को 500 रुपये शुल्क देना होगा। आवेदन जमा करते समय उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार सही शुल्क चुनना चाहिए। शुल्क भुगतान से पहले आवेदन में भरी गई जानकारी की जांच कर लें। गलत विवरण या अधूरी प्रक्रिया के कारण परेशानी हो सकती है। शुल्क और भुगतान से संबंधित किसी भी बदलाव के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नवीनतम निर्देशों को ही मानें।
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नीट पीजी में न्यूनतम कटऑफ कितनी है?केरल पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए पात्रता में नीट पीजी के कटऑफ प्रतिशत का ध्यान रखना जरूरी है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कटऑफ 50वां प्रतिशतक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह 40वां प्रतिशतक निर्धारित है। इन श्रेणियों के दिव्यांग उम्मीदवार भी संबंधित नियमों के दायरे में आते हैं। सामान्य वर्ग के दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कटऑफ 45वां प्रतिशतक है। आवेदन से पहले अपनी पात्रता आधिकारिक विवरणिका से जरूर जांचें।
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