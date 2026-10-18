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केईएएम 2026: एमबीबीएस-बीडीएस की खाली सीटों का ब्योरा जारी, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली? देखें पूरी सूची

Sun, 18 Oct 2026 11:03 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:03 AM IST
सार

केईएएम 2026 के तहत एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संभावित खाली सीटों की सूची जारी कर दी गई है। केरल की प्रवेश परीक्षा आयुक्त कार्यालय ने सरकारी और निजी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में रिक्त सीटों का ब्योरा उपलब्ध कराया है। एमबीबीएस की 84 और बीडीएस की 106 सीटों की जानकारी दी गई है। अभ्यर्थी कॉलेजवार सूची देखकर विकल्प चुनने से पहले विवरण जरूर जांचें।
 

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KEAM 2026 MBBS/BDS Tentative Vacancy List Released Check College-Wise Vacant Seats
KEAM MBBS BDS Counselling - फोटो : AI Generated

विस्तार
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केरल में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। प्रवेश परीक्षा आयुक्त कार्यालय (सीईई), केरल ने केईएएम 2026 के तहत मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की संभावित रिक्त सीटों की सूची जारी कर दी है। इसमें सरकारी और निजी स्व-वित्तपोषित संस्थानों में उपलब्ध सीटों का विवरण दिया गया है। यह सूची उन उम्मीदवारों के लिए उपयोगी है, जो स्ट्रे वैकेंसी आवंटन प्रक्रिया में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को पंजीकरण करने या अपने विकल्पों में बदलाव करने से पहले आधिकारिक सूची देखनी चाहिए।

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 एमबीबीएस की कितनी सीटें खाली हैं?

जारी संभावित रिक्ति सूची के अनुसार, केरल के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 84 सीटें खाली बताई गई हैं। इनमें सरकारी और निजी स्व-वित्तपोषित मेडिकल कॉलेजों की सीटें शामिल हैं। सरकारी संस्थानों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इडुक्की, कासरगोड, पलक्कड़ और कोन्नी, पथनमथिट्टा के नाम शामिल हैं। निजी कॉलेजों में अल-अजहर मेडिकल कॉलेज, अजीजिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, डॉ. मूूपेन्स मेडिकल कॉलेज और केएमसीटी मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान शामिल हैं। उम्मीदवारों को कॉलेज और श्रेणी के अनुसार सीटों का सटीक विवरण आधिकारिक सूची में जांचना चाहिए।

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 किन कॉलेजों में ज्यादा सीटें खाली हैं?

संभावित सूची में कुछ निजी मेडिकल कॉलेजों में अपेक्षाकृत अधिक रिक्तियां दिखाई गई हैं। पलक्कड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सात, माउंट जियॉन मेडिकल कॉलेज में सात और श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज में सात सीटें खाली बताई गई हैं। इसके अलावा, अन्य संस्थानों में भी अलग-अलग श्रेणियों के तहत सीटें उपलब्ध हैं। हालांकि, संभावित रिक्तियों की संख्या प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बदल सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को केवल कुल संख्या के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। कॉलेजवार और श्रेणीवार जानकारी के लिए सीईई के आधिकारिक दस्तावेज को ध्यान से देखना जरूरी है।

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 बीडीएस की कितनी सीटें खाली हैं?

बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए संभावित रिक्ति सूची में कुल 106 सीटें शामिल हैं। ये सीटें सरकारी और निजी स्व-वित्तपोषित डेंटल कॉलेजों में उपलब्ध हैं। सरकारी संस्थानों में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, अलप्पुझा, कोझिकोड, कन्नूर, त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम के नाम दिए गए हैं। निजी संस्थानों में अल-अजहर डेंटल कॉलेज, अजीजिया कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, श्री अंजनेया इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, एजुकेयर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, केएमसीटी डेंटल कॉलेज और एमईएस डेंटल कॉलेज सहित कई कॉलेज शामिल हैं। उम्मीदवार अपनी पसंद के संस्थान की रिक्त सीटें आधिकारिक सूची से जांच सकते हैं।

 उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए?

केईएएम 2026 के स्ट्रे वैकेंसी आवंटन में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को सबसे पहले सीईई, केरल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध संभावित रिक्ति सूची देखनी चाहिए। इसके बाद अपनी पात्रता, पसंदीदा कॉलेज और उपलब्ध सीटों के अनुसार विकल्पों पर विचार करना चाहिए। सीटों की संख्या अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार हो सकती है और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान इसमें बदलाव भी संभव है। इसलिए अंतिम निर्णय लेने से पहले आधिकारिक पीडीएफ में दिए गए विवरण की जांच करें। पंजीकरण, विकल्प भरने और आवंटन से जुड़ी समय-सीमा तथा निर्देशों के लिए भी केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें।

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