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नवोदय विद्यालय: 9वीं-11वीं में दाखिले की तारीख बढ़ी, अब 22 अक्तूबर तक करें आवेदन; ऐसे भरें फॉर्म

Fri, 16 Oct 2026 11:54 AM IST
शिवम तिवारी अमर उजाला, ब्यूरो नई दिल्ली
अमर उजाला, ब्यूरो नई दिल्ली Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 16 Oct 2026 11:54 AM IST
सार

जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए छात्र अब 22 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है। जानें प्रवेश परीक्षा की संभावित तारीख, जरूरी दस्तावेज, आवेदन के आसान चरण और नवोदय विद्यालय में मिलने वाली सुविधाओं से जुड़ी अहम जानकारी।
 

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JNVST Admission 2027 Navodaya Vidyalaya Class 9 and 11 Application Deadline Extended to October 22
JNVST Admission 2027 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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जवाहर नवोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। नवोदय विद्यालय समिति ने पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 अक्तूबर 2026 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 22 अक्तूबर 2026 कर दिया गया है। ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारण से समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें एक और अवसर मिला है। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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प्रवेश परीक्षा कब हो सकती है?

नवोदय विद्यालय समिति की ओर से कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा आयोजित की जाती है। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष 2027 के लिए यह परीक्षा संभावित रूप से फरवरी 2027 में हो सकती है। हालांकि, परीक्षा की अंतिम तारीख और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। आवेदन करने से पहले विद्यार्थियों को अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जांच लेनी चाहिए। आवेदन से संबंधित निर्देश नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर देखे जा सकते हैं। समय पर आवेदन करने से अंतिम समय की परेशानियों से बचा जा सकता है।

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ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर कक्षा 9वीं और 11वीं की पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा 2027 से संबंधित पंजीकरण लिंक खोलें।
  • अब मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी भरें। इसके बाद पासपोर्ट आकार की तस्वीर, हस्ताक्षर और आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।
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  • फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरणों को ध्यान से जांच लें।
  • जानकारी सही होने पर आवेदन जमा करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
  • आवेदन की स्थिति और आगे के निर्देशों के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

क्या आवेदन के लिए शुल्क देना होगा?

नवोदय विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11वीं की पार्श्व प्रवेश चयन परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया निशुल्क है। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय किसी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना होगा। इससे पात्र विद्यार्थी बिना आवेदन शुल्क की चिंता किए प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। हालांकि, आवेदन भरते समय सभी जरूरी जानकारियां सही दर्ज करना और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना महत्वपूर्ण है। यदि फॉर्म में कोई गलती रह जाती है, तो आगे परेशानी हो सकती है। इसलिए अंतिम रूप से आवेदन जमा करने से पहले पूरे फॉर्म की अच्छी तरह जांच कर लें और उसकी प्रति अपने पास रखें।

नवोदय विद्यालयों में क्या सुविधाएं मिलती हैं?

जवाहर नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। यहां केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालयों में विद्यार्थियों को आवास, भोजन, किताबों और गणवेश जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिल सकता है। नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थी आगे चलकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं। प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्तूबर 2026 याद रखनी चाहिए और परीक्षा से संबंधित नवीनतम सूचना आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करनी चाहिए।

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