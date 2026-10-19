नवोदय विद्यालय प्रवेश 2027: 9वीं-11वीं के लिए पंजीकरण की तारीख बढ़ी, सुधार का मौका भी मिलेगा, नोट करें तिथियां
जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 में कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब पात्र विद्यार्थी 22 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले अंतिम तारीख 15 अक्तूबर थी। आवेदन में सीमित सुधार के लिए 23 से 25 अक्तूबर तक अवसर मिलेगा।
विस्तार
जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। शैक्षणिक सत्र 2027-28 में दाखिले के इच्छुक पात्र विद्यार्थी अब 22 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अक्तूबर 2026 निर्धारित थी। समय-सीमा बढ़ने से विद्यार्थियों को पंजीकरण पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। प्रवेश के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन में सुधार का मौका कब मिलेगा?
समिति की संशोधित समय-सारणी के अनुसार, आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को अपने फॉर्म में कुछ सीमित जानकारियां सुधारने का अवसर भी मिलेगा।
- आवेदन की अंतिम तारीख: 22 अक्तूबर 2026
- आवेदन में सुधार की अवधि: 23 से 25 अक्तूबर 2026
- सुधार की सुविधा: श्रेणी, लिंग, क्षेत्र और दिव्यांगता से संबंधित विवरण में निर्धारित सीमा तक बदलाव किया जा सकेगा।
कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए?
कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित आयु और शैक्षणिक शर्तें पूरी करनी होंगी। सामान्य रूप से पात्रता की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:
- विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 8वीं में पढ़ रहा हो।
- विद्यार्थी किसी सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत हो।
- जिस जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना है, वह उसी जिले में होना चाहिए, जहां विद्यार्थी पढ़ रहा है।
- निर्धारित आयु सीमा और जन्मतिथि संबंधी शर्तें पूरी होनी चाहिए।
कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:
- विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 10वीं में पढ़ रहा हो।
- विद्यार्थी निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आता हो।
- पहले के किसी शैक्षणिक सत्र में कक्षा 10वीं पास कर चुके विद्यार्थी दी गई शर्तों के तहत पात्र नहीं होंगे।
नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन कैसे करें?
कक्षा 9वीं और 11वीं में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी इन चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।
- कक्षा 9वीं या 11वीं में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के प्रवेश से संबंधित पंजीकरण लिंक चुनें।
- मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जानकारी भरें।
- आवेदन के निर्देशों के अनुसार फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच करें।
- 22 अक्तूबर 2026 से पहले आवेदन जमा कर दें।
- आवेदन जमा होने के बाद कंफर्मेशन पेज सेव कर लें और उसकी प्रति डाउनलोड कर लें।
आवेदन की समय-सीमा बढ़ने के बावजूद विद्यार्थियों को अंतिम दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, कक्षा और अन्य विवरण सावधानी से भरें। यदि आवेदन में किसी जानकारी को सुधारने की जरूरत है, तो 23 से 25 अक्तूबर 2026 के बीच सुधार जरूर कर लें।
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