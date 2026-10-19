नवोदय विद्यालय प्रवेश 2027: 9वीं-11वीं के लिए पंजीकरण की तारीख बढ़ी, सुधार का मौका भी मिलेगा, नोट करें तिथियां

जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। शैक्षणिक सत्र 2027-28 में दाखिले के इच्छुक पात्र विद्यार्थी अब 22 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अक्तूबर 2026 निर्धारित थी। समय-सीमा बढ़ने से विद्यार्थियों को पंजीकरण पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। प्रवेश के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।

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