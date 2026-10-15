जेटीईटी 2026: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें? आज जारी हो सकता है जारी

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड का इंतजार है। जानकारी के मुताबिक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) 15 अक्तूबर 2026 को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक सक्रिय कर सकता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in और jacexamportal.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि जैसी जानकारी दर्ज करनी पड़ सकती है।

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