जेटीईटी 2026: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें? आज जारी हो सकता है जारी
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 के अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड को लेकर अपडेट है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल आज, यानी 15 अक्तूबर को हॉल टिकट जारी कर सकता है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
विस्तार
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड का इंतजार है। जानकारी के मुताबिक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) 15 अक्तूबर 2026 को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक सक्रिय कर सकता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in और jacexamportal.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि जैसी जानकारी दर्ज करनी पड़ सकती है।
Jharkhand TET Admit Card का डाउनलोड लिंक कहां मिलेगा?
एडमिट कार्ड जारी होने पर उम्मीदवार नीचे दी गई वेबसाइटों पर जाकर इसे डाउनलोड करने का विकल्प देख सकते हैं।
- JAC की आधिकारिक वेबसाइट: jac.jharkhand.gov.in
- परीक्षा पोर्टल: jacexamportal.in
उम्मीदवार ध्यान रखें कि लिंक सक्रिय होने के बाद ही एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। किसी अन्य वेबसाइट पर दी गई जानकारी के बजाय आधिकारिक पोर्टल पर जारी निर्देशों पर ही भरोसा करें।
एडमिट कार्ड में कौन-सी जानकारी जांचनी चाहिए?
हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज जानकारी ध्यान से चेक कर लें। इसमें आमतौर पर ये विवरण हो सकते हैं:
- उम्मीदवार का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर
- रोल नंबर
- परीक्षा का नाम और संबंधित स्तर
- परीक्षा की तारीख और समय
- परीक्षा केंद्र का नाम और पता
- उम्मीदवार की फोटो और जरूरी निर्देश
यदि नाम, फोटो या अन्य जानकारी में कोई गलती दिखे, तो सुधार के लिए JAC से संपर्क करें।
परीक्षा केंद्र जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा केंद्र और समय की जांच करें।
- हॉल टिकट पर लिखे सभी निर्देश पढ़ें।
- परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड साथ लेकर जाएं।
- पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों के बारे में एडमिट कार्ड पर दिए निर्देशों का पालन करें।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड न होने पर कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें और आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना देखें।
Jharkhand TET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
एडमिट कार्ड का लिंक सक्रिय होने के बाद इन चरणों का पालन करें:
- JAC की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in या jacexamportal.in खोलें।
- होमपेज पर JTET 2026 एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक तलाशें।
- लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि या मांगी गई अन्य जानकारी भरें।
- विवरण जमा करें।
- स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देने पर सभी जानकारियां जांचें।
- हॉल टिकट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।
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