जेईई मेन 2027: एनटीए ने जारी किया सिलेबस, पिछले साल के मुकाबले कितना बदला? जानें कितनी हैं यूनिट, देखें सूची
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 25 Oct 2026 01:29 PM IST
सार
JEE Main 2027 Syllabus Out: जेईई मेन 2027 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जरूरी खबर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बीई, बीटेक, बीआर्क और बीप्लानिंग पाठ्यक्रमों के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 20-20 यूनिट, जबकि मैथ्स में 14 यूनिट शामिल हैं। कुल 54 यूनिट वाले इंजीनियरिंग सिलेबस में पिछले साल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
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विस्तार
JEE Main 2027 syllabus: इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन 2027 का सिलेबस जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर सिलेबस की पीडीएफ देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए बीई, बीटेक, बीआर्क और बीप्लानिंग जैसे पाठ्यक्रमों में दाखिले का रास्ता खुलता है। छात्र सिलेबस देखकर अपनी पढ़ाई की योजना बना सकते हैं। परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले विषयों और अध्यायों की सूची ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ताकि कोई जरूरी टॉपिक छूट न जाए।
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क्या इस साल सिलेबस में बदलाव हुआ है?जेईई मेन 2027 के सिलेबस में पिछले साल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी 2026 में शामिल विषयों, यूनिट और निर्धारित टॉपिक्स को ही इस बार भी रखा गया है। बीई और बीटेक की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के कुल 54 यूनिट हैं। इनमें गणित के 14, जबकि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के 20-20 यूनिट शामिल हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पुराने प्रश्नपत्रों को हल करने के साथ आधिकारिक सिलेबस का मिलान भी करें। इससे पढ़ाई को सही दिशा देने में मदद मिलेगी।
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गणित में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं?जेईई मेन 2027 के गणित के सिलेबस में कुल 14 यूनिट शामिल हैं। इनमें समुच्चय, संबंध और फलन, सम्मिश्र संख्याएं, द्विघात समीकरण, मैट्रिक्स, सारणिक, क्रमचय और संचय, द्विपद प्रमेय और अनुक्रम एवं श्रेणी जैसे विषय हैं। इसके अलावा सीमा, सांतत्य और अवकलनीयता, समाकलन, अवकल समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश बीजगणित, सांख्यिकी, प्रायिकता और त्रिकोणमिति भी पढ़नी होगी। छात्रों को इन सभी यूनिट की तैयारी के लिए समय बांटना चाहिए। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करने से सवालों के प्रकार समझने और अभ्यास बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
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