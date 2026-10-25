जेईई मेन 2027: एनटीए ने जारी किया सिलेबस, पिछले साल के मुकाबले कितना बदला? जानें कितनी हैं यूनिट, देखें सूची

क्या इस साल सिलेबस में बदलाव हुआ है?

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गणित में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं?

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भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में क्या पढ़ना होगा?

बीआर्क और बीप्लानिंग के लिए क्या है सिलेबस?

जेईई मेन 2027 के सिलेबस में पिछले साल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी 2026 में शामिल विषयों, यूनिट और निर्धारित टॉपिक्स को ही इस बार भी रखा गया है। बीई और बीटेक की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के कुल 54 यूनिट हैं। इनमें गणित के 14, जबकि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के 20-20 यूनिट शामिल हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पुराने प्रश्नपत्रों को हल करने के साथ आधिकारिक सिलेबस का मिलान भी करें। इससे पढ़ाई को सही दिशा देने में मदद मिलेगी।जेईई मेन 2027 के गणित के सिलेबस में कुल 14 यूनिट शामिल हैं। इनमें समुच्चय, संबंध और फलन, सम्मिश्र संख्याएं, द्विघात समीकरण, मैट्रिक्स, सारणिक, क्रमचय और संचय, द्विपद प्रमेय और अनुक्रम एवं श्रेणी जैसे विषय हैं। इसके अलावा सीमा, सांतत्य और अवकलनीयता, समाकलन, अवकल समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश बीजगणित, सांख्यिकी, प्रायिकता और त्रिकोणमिति भी पढ़नी होगी। छात्रों को इन सभी यूनिट की तैयारी के लिए समय बांटना चाहिए। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करने से सवालों के प्रकार समझने और अभ्यास बढ़ाने में मदद मिल सकती है।भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, दोनों विषयों में 20-20 यूनिट रखे गए हैं। भौतिक विज्ञान में गति, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, घूर्णन गति, गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मागतिकी, विद्युत, चुंबकत्व, प्रकाशिकी और आधुनिक भौतिक विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं। प्रयोग से जुड़ी जानकारी भी सिलेबस का हिस्सा है। वहीं रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना, रासायनिक बंधन, रासायनिक ऊष्मागतिकी, विलयन, साम्यावस्था, विद्युत रसायन, रासायनिक गतिकी, तत्वों का वर्गीकरण, कार्बनिक रसायन और जैव-अणु जैसे टॉपिक्स हैं। छात्रों को तीनों विषयों के लिए नियमित अभ्यास करना चाहिए।जेईई मेन 2027 में बीआर्क और बीप्लानिंग में दाखिले के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्र होंगे। बीआर्क के पेपर 2ए में गणित, योग्यता परीक्षा और ड्रॉइंग टेस्ट शामिल हैं। वहीं बीप्लानिंग के पेपर 2बी में गणित, योग्यता परीक्षा और योजना से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए इन दोनों पाठ्यक्रमों की तैयारी करने वाले छात्रों को अपने चुने हुए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों से महत्वपूर्ण अध्यायों और सवालों के स्तर को समझने में मदद मिल सकती है। उम्मीदवारों को नवीनतम जानकारी और सिलेबस की पुष्टि के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।