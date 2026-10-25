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जेईई मेन 2027 रजिस्ट्रेशन शुरू: 12वीं पास छात्रों को मौका, 13 भाषाओं में होगी परीक्षा; जानें पूरी प्रक्रिया

Sun, 25 Oct 2026 10:17 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 25 Oct 2026 10:17 AM IST
सार

 JEE Main 2027: जेईई मेन 2027 के पहले सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आवेदन की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2026 तय की है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा जनवरी 2027 में होगी। जानें आवेदन शुल्क, योग्यता, जरूरी दस्तावेज, सुधार का मौका, परीक्षा की तारीखें और प्रवेश पत्र से जुड़ी अहम जानकारी, ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो।
 

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JEE Main 2027 Session 1 Registration Begins Check Last Date Fees Eligibility and Exam Schedule
JEE Main 2027 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जरूरी खबर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई मेन 2027 के पहले सत्र का आवेदन फॉर्म जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नियमित आवेदन की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2026 है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि फॉर्म भरने से पहले अपनी योग्यता और जरूरी निर्देश ध्यान से पढ़ लें। आखिरी दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा।
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 देर होने पर क्या मौका मिलेगा?

अगर कोई उम्मीदवार 22 नवंबर तक आवेदन नहीं कर पाता है, तो उसे विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। इसके लिए 23 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए 27 से 29 नवंबर 2026 तक मौका दिया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक जानकारी और अन्य विवरण भरते समय सावधानी रखनी चाहिए। सुधार की सुविधा मिलने के बावजूद हर जानकारी को दोबारा जांचना जरूरी है, ताकि आगे परीक्षा या दाखिले के समय परेशानी न हो।
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परीक्षा कब और किस भाषा में होगी?

जेईई मेन 2027 की परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र जनवरी और दूसरा सत्र अप्रैल 2027 में होगा। पहले सत्र की परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को कंप्यूटर आधारित तरीके से होगी। परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू सहित 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपनी पसंद की उपलब्ध भाषा चुन सकते हैं। पहले सत्र के परीक्षा शहर की जानकारी देने वाली पर्ची 30 दिसंबर 2026 को जारी होने की तारीख दी गई है, जबकि प्रवेश पत्र 13 जनवरी 2027 को उपलब्ध होगा।
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आवेदन के लिए कितनी फीस लगेगी?

जेईई मेन 2027 के पहले सत्र के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और लिंग के आधार पर अलग-अलग है।

श्रेणी

पुरुष उम्मीदवार

महिला उम्मीदवार

सामान्य

₹1,000

₹800

सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)

₹900

₹800

अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/दिव्यांग उम्मीदवार

₹500

₹500

 कौन आवेदन कर सकता है?

वे उम्मीदवार जेईई मेन 2027 के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 2025 या 2026 में 12वीं या इसके बराबर की परीक्षा पास की है अथवा 2027 में परीक्षा देने वाले हैं। इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की गई है। उम्मीदवार 12वीं या इसके बराबर की परीक्षा पास करने वाले वर्ष से लगातार तीन वर्षों तक जेईई मेन में शामिल हो सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक सूचना में दिए गए सभी नियम पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में शामिल होने की पात्रता और आगे दाखिले की शर्तें अलग हो सकती हैं।

फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए?

आवेदन से पहले अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और 10वीं की अंकतालिका या प्रमाणपत्र तैयार रखें। जरूरत पड़ने पर दिव्यांगता या यूडीआईडी प्रमाणपत्र और लिखने में शारीरिक परेशानी से जुड़े प्रमाणपत्र की भी आवश्यकता हो सकती है। विदेशी नागरिकों और ओसीआई उम्मीदवारों को पासपोर्ट से जुड़े दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।

ऐसे करें आवेदन

1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
2. जेईई मेन 2027 सत्र-1 के ऑनलाइन आवेदन वाले लिंक पर क्लिक करें।
3. मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए पंजीकरण करें।
4. लॉगिन करके निजी और पढ़ाई से जुड़ी जानकारी भरें।
5. जरूरी दस्तावेज तय प्रारूप में अपलोड करें।
6. आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करें।
7. पुष्टि वाला पन्ना डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।
7. दूसरे सत्र की परीक्षा कब होगी?

एनटीए की ओर से दिए गए कार्यक्रम के अनुसार, दूसरे सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 जनवरी 2027 से शुरू होगी और 3 फरवरी 2027 तक चलेगी। विलंब शुल्क के साथ 4 से 7 फरवरी तक आवेदन किया जा सकेगा। फॉर्म में सुधार का मौका 8 से 10 फरवरी 2027 तक दिया जाएगा। दूसरे सत्र की परीक्षा 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अप्रैल 2027 को आयोजित होने की तारीखें दी गई हैं। परीक्षा शहर की जानकारी देने वाली पर्ची 12 मार्च और प्रवेश पत्र 25 मार्च 2027 को जारी होने का कार्यक्रम बताया गया है। 
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