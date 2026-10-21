जेईई मेन 2027: जल्द शुरू होंगे आवेदन, फॉर्म भरने से पहले तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज; यहां देखें पूरी सूची
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 21 Oct 2026 12:03 PM IST
सार
जेईई मेन 2027 के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जल्द ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करेगी। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को दसवीं की अंकतालिका, आधार कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी प्रमाणपत्र तैयार रखने चाहिए। पहले सत्र की परीक्षा 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी 2027 को होगी। जानिए आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर का निर्धारित आकार तथा परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी।
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विस्तार
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जल्द ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य यानी जेईई मेन 2027 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने वाली है। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर संचालित होगी। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आवेदन शुरू होने से पहले अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इनमें दसवीं की अंकतालिका, आधार कार्ड, हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर बारहवीं की अंकतालिका या प्रवेश पत्र से जुड़ी जानकारी भी देनी पड़ सकती है। आवेदन की तारीखों के लिए आधिकारिक सूचना पर नजर रखें।
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परीक्षा कब और किन पाठ्यक्रमों के लिए होगी?जेईई मेन 2027 के पहले सत्र की परीक्षा 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से सरकारी और निजी संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। इनमें प्रौद्योगिकी में स्नातक, वास्तुकला में स्नातक और नियोजन में स्नातक जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित होगी। इनमें असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। विद्यार्थियों को आवेदन करते समय परीक्षा से जुड़ी जानकारी ध्यान से भरनी चाहिए।
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आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?जेईई मेन 2027 का आवेदन भरते समय विद्यार्थियों को दसवीं की अंकतालिका, आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण, हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति तैयार रखनी चाहिए। बारहवीं की अंकतालिका या प्रवेश पत्र से संबंधित जानकारी भी मांगी जा सकती है। इसके अलावा चालू मोबाइल नंबर, ईमेल पता और शुल्क भुगतान के लिए जरूरी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की गैर-क्रीमी लेयर, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाणपत्रों की जानकारी भी तैयार रखनी चाहिए।
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