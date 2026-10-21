जेईई मेन 2027: जल्द शुरू होंगे आवेदन, फॉर्म भरने से पहले तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज; यहां देखें पूरी सूची

परीक्षा कब और किन पाठ्यक्रमों के लिए होगी?

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आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

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दिव्यांग विद्यार्थियों को कौन से प्रमाणपत्र चाहिए?

फोटो और हस्ताक्षर का आकार कितना होना चाहिए?

जेईई मेन 2027 के पहले सत्र की परीक्षा 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से सरकारी और निजी संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। इनमें प्रौद्योगिकी में स्नातक, वास्तुकला में स्नातक और नियोजन में स्नातक जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित होगी। इनमें असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। विद्यार्थियों को आवेदन करते समय परीक्षा से जुड़ी जानकारी ध्यान से भरनी चाहिए।जेईई मेन 2027 का आवेदन भरते समय विद्यार्थियों को दसवीं की अंकतालिका, आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण, हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति तैयार रखनी चाहिए। बारहवीं की अंकतालिका या प्रवेश पत्र से संबंधित जानकारी भी मांगी जा सकती है। इसके अलावा चालू मोबाइल नंबर, ईमेल पता और शुल्क भुगतान के लिए जरूरी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की गैर-क्रीमी लेयर, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाणपत्रों की जानकारी भी तैयार रखनी चाहिए।दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को लागू नियमों के अनुसार संबंधित प्रमाणपत्र तैयार रखने चाहिए। इनमें दिव्यांग व्यक्ति, प्रमाणित दिव्यांगता वाले व्यक्ति या विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र से जुड़े दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रमाणपत्रों में दर्ज जानकारी सही हो और आवेदन में भरे गए विवरण से मेल खाती हो। पहचान और शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम तथा जन्मतिथि जैसी जानकारी की जांच करना भी जरूरी है। गलत विवरण या अपूर्ण दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया में परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें।जेईई मेन 2027 के आवेदन में फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित आकार में अपलोड करने होंगे। दी गई जानकारी के अनुसार, पासपोर्ट आकार की फोटो की फाइल 10 से 200 किलोबाइट के बीच और उसका आकार 3.5 गुणा 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हस्ताक्षर की फाइल 10 से 100 किलोबाइट के बीच तथा उसका आकार 3.5 गुणा 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। दसवीं की अंकतालिका और लागू होने पर दिव्यांगता प्रमाणपत्र की फाइल 50 से 300 किलोबाइट के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने से पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक सूचना में दिए गए निर्देशों से इन मानकों की पुष्टि जरूर करें।