स्टडी: 12वीं के बाद बनना है वन्यजीव विशेषज्ञ? हिम तेंदुओं को बचाने के लिए ये कोर्स खोल सकते हैं करियर की राह
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 23 Oct 2026 07:01 AM IST
सार
International Snow Leopard 2026: 12वीं के बाद वन्यजीव विशेषज्ञ बनकर हिम तेंदुओं के संरक्षण में करियर बनाया जा सकता है। इसके लिए विद्यार्थी प्राणी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी और वन्यजीव विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। आगे चलकर वन्यजीव अनुसंधान, संरक्षण संगठनों, राष्ट्रीय उद्यानों और पर्यावरण संस्थानों में अवसर मिल सकते हैं। हिम तेंदुओं को बचाने के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की अहम भूमिका होती है।
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विस्तार
हर साल 23 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हिम तेंदुओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। इस दिवस की शुरुआत 23 अक्टूबर 2013 को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित पहले वैश्विक हिम तेंदुआ मंच से हुई थी। इस दौरान हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए बिश्केक घोषणा को अपनाया गया। इसके बाद 23 अक्टूबर 2014 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया।
हिम तेंदुआ एशिया के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ वन्यजीव है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवास में बदलाव और अवैध शिकार जैसी चुनौतियां इसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करती हैं। हिम तेंदुओं को बचाने के लिए वैज्ञानिकों, वन्यजीव विशेषज्ञों और संरक्षण संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 23 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मान्यता दी। ऐसे में अगर आपको जंगली जानवरों, जंगलों और प्रकृति के बारे में जानना पसंद है, तो यह क्षेत्र आपके लिए करियर का विकल्प बन सकता है।
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हिम तेंदुआ एशिया के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ वन्यजीव है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवास में बदलाव और अवैध शिकार जैसी चुनौतियां इसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करती हैं। हिम तेंदुओं को बचाने के लिए वैज्ञानिकों, वन्यजीव विशेषज्ञों और संरक्षण संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 23 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मान्यता दी। ऐसे में अगर आपको जंगली जानवरों, जंगलों और प्रकृति के बारे में जानना पसंद है, तो यह क्षेत्र आपके लिए करियर का विकल्प बन सकता है।
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12वीं के बाद किस विषय से पढ़ाई करें?अगर आप भविष्य में वन्यजीव विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, तो 12वीं के बाद जीव विज्ञान से जुड़े विषयों में स्नातक करना उपयोगी रास्ता हो सकता है। आप प्राणी विज्ञान, जीवन विज्ञान, जैव विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान जैसे विषयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की जानकारी ले सकते हैं। इन विषयों में जानवरों की बनावट, उनके व्यवहार, प्राकृतिक आवास और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों को समझने का अवसर मिलता है। हालांकि, हर पाठ्यक्रम की पात्रता अलग हो सकती है। इसलिए दाखिला लेने से पहले संबंधित विश्वविद्यालय की शर्तें जरूर देखें। सही विषय चुनने से आगे वन्यजीव संरक्षण और शोध के क्षेत्र में बढ़ने में मदद मिल सकती है।
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