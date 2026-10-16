इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन 2026-27: हुनर दिखाने का मौका, 63 श्रेणियों में भाग लें युवा, फीस और ट्रेनिंग फ्री

63 श्रेणियों में दिखाएं अपनी प्रतिभा

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खास डिग्री की कोई जरूरत नहीं

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न फीस की चिंता, न प्रशिक्षण के खर्च की

ऐसे करें आवेदन

वर्ष 2026-27 की प्रतियोगिता में कुल 63 कौशल श्रेणियां शामिल हैं। इन्हें उद्योग जगत की जरूरतों, अंतरराष्ट्रीय मानकों और भविष्य में उभरने वाले रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस प्रतियोगिता में आपको केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि अपने व्यावहारिक कौशल, तकनीकी समझ और काम करने की क्षमता का प्रदर्शन करना होगा। कुछ श्रेणियों में व्यक्तिगत रूप से, तो कुछ में टीम के साथ हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा।इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी खास डिग्री की जरूरत नहीं है। यहां आपकी असली पहचान आपकी प्रतिभा और हुनर से होगी। भारत के किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के छात्र और युवा इसमें हिस्सा ले सकते हंै, बस उम्र से जुड़ी कुछ बुनियादी शर्तें पूरी होनी चाहिए। सामान्य कौशल श्रेणियों के लिए आपका जन्म 01 जनवरी, 2006 या उसके बाद का होना चाहिए। वहीं अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, मेकाट्रॉनिक्स या रोबोट सिस्टम इंटीग्रेशन जैसी आधुनिक और उन्नत तकनीकी श्रेणियों में भाग ले रहे हैं, तो आपका जन्म 01 जनवरी, 2003 या उसके बाद का होना आवश्यक है। आवेदन करने से पहले अपनी पसंदीदा श्रेणी की शर्तें जरूर जांच लें।इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता। प्रतियोगिता से संबंधित प्रशिक्षण, यात्रा, आवास और भोजन का खर्च भी सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी के लिए उन्नत प्रशिक्षण व विशेष प्रशिक्षण शिविरों में शामिल होने का अवसर मिलता है। इसका मतलब है कि आपको अपने हुनर को बेहतर बनाने, विशेषज्ञों से सीखने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने का मौका मिलेगा।अपने हुनर को पहचान दिलाने के लिए सबसे पहले अपनी पात्रता जांचें। फिर, skillindiadigital.gov.in पर जाकर 19 अक्तूबर, 2026 तक पंजीकरण करें।• इसे उद्योग जगत की जरूरतों, वैश्विक मानकों और भविष्य में उभरने वाले रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।• प्रशिक्षण से लेकर यात्रा और ठहरने तक का खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाएगा।• कोई शुल्क नहीं देना होगा। आयु के आधार पर तय की जाएगी पात्रता।• अपने हुनर को बेहतर बनाने, विशेषज्ञों से सीखने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने का मौका मिलेगा।।