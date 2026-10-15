आईआईटी, मद्रास का ‘स्कूल कनेक्ट’ प्रोग्राम: आठ हफ्ते का ऑनलाइन कोर्स, छात्रों को कैसे मिलेगा इससे लाभ?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास के सेंटर फॉर आउटरीच एंड डिजिटल एजुकेशन (सीओडीई) की ओर से 'स्कूल कनेक्ट' प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के विभिन्न विकल्पों और करियर की संभावनाओं से परिचित कराना है। शैक्षणिक सत्र 2026 में इस प्रोग्राम का विस्तार करते हुए इसे कक्षा नौ के विद्यार्थियों के लिए भी शुरू किया गया है।

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इससे पहले इसमें कक्षा 10 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई, विभिन्न विषयों और भविष्य में करियर बनाने के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता है।