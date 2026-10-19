आईआईटी जैम 2027: आवेदन की अंतिम तारीख आज, महिला और आरक्षित वर्ग को देनी होगी इतनी फीस; जानें पूरी प्रक्रिया
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Mon, 19 Oct 2026 10:48 AM IST
सार
IIT JAM 2027 Registration Last Date Today: आईआईटी जैम 2027 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज 19 अक्तूबर 2026 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में 89 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले का अवसर मिलेगा। परीक्षा 14 फरवरी 2027 को आयोजित होगी। आवेदन से पहले उम्मीदवार योग्यता, जरूरी दस्तावेज, शुल्क और परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जरूर जांच लें।
विज्ञापन
विस्तार
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने आईआईटी जैम 2027 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 19 अक्तूबर 2026 निर्धारित की है। यानी योग्य उम्मीदवार आज तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैम का पूरा नाम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा के माध्यम से विज्ञान और संबंधित विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलता है। इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए जैम ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के पोर्टल पर भी जा सकते हैं। अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवार जल्द से जल्द फॉर्म भर लें।
आईआईटी जैम 2027 की परीक्षा 14 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से होगी। इसके जरिए 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में 89 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, जैम में भाग लेने वाले अन्य संस्थानों में भी प्रवेश के अवसर हो सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा विषय और संस्थान की प्रवेश शर्तें अलग से जांचनी चाहिए। केवल परीक्षा में शामिल होना दाखिले की गारंटी नहीं है। प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को संबंधित पाठ्यक्रम की योग्यता और संस्थान के निर्धारित नियम पूरे करने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
आईआईटी जैम 2027 की परीक्षा 14 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से होगी। इसके जरिए 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में 89 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, जैम में भाग लेने वाले अन्य संस्थानों में भी प्रवेश के अवसर हो सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा विषय और संस्थान की प्रवेश शर्तें अलग से जांचनी चाहिए। केवल परीक्षा में शामिल होना दाखिले की गारंटी नहीं है। प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को संबंधित पाठ्यक्रम की योग्यता और संस्थान के निर्धारित नियम पूरे करने होंगे।
विज्ञापन
आवेदन कैसे कर सकते हैं?आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in पर जाएं। वहां जैम ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का विकल्प खोलें और नए उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण करें। इसके लिए नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी। पंजीकरण के बाद मिली पहचान संख्या या ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करें। फिर व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क संबंधी विवरण भरें। अपनी पसंद के परीक्षा विषय और परीक्षा शहर चुनें। इसके बाद फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद सभी जानकारियां जांच लें और फॉर्म जमा कर दें। भविष्य के लिए आवेदन पत्र और भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें।
विज्ञापन
कमेंट
कमेंट X