आईआईटी जैम 2027: आवेदन की अंतिम तारीख आज, महिला और आरक्षित वर्ग को देनी होगी इतनी फीस; जानें पूरी प्रक्रिया

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आवेदन कैसे कर सकते हैं?

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आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

आवेदन शुल्क और योग्यता क्या है?

आईआईटी जैम 2027 की परीक्षा 14 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से होगी। इसके जरिए 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में 89 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, जैम में भाग लेने वाले अन्य संस्थानों में भी प्रवेश के अवसर हो सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा विषय और संस्थान की प्रवेश शर्तें अलग से जांचनी चाहिए। केवल परीक्षा में शामिल होना दाखिले की गारंटी नहीं है। प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को संबंधित पाठ्यक्रम की योग्यता और संस्थान के निर्धारित नियम पूरे करने होंगे।आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in पर जाएं। वहां जैम ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का विकल्प खोलें और नए उम्मीदवार के रूप में पंजीकरण करें। इसके लिए नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी। पंजीकरण के बाद मिली पहचान संख्या या ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करें। फिर व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क संबंधी विवरण भरें। अपनी पसंद के परीक्षा विषय और परीक्षा शहर चुनें। इसके बाद फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद सभी जानकारियां जांच लें और फॉर्म जमा कर दें। भविष्य के लिए आवेदन पत्र और भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें।आईआईटी जैम 2027 का फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इनमें दसवीं की अंकतालिका और प्रमाणपत्र, बारहवीं की अंकतालिका और प्रमाणपत्र तथा स्नातक की अंकतालिका शामिल हैं। इसके अलावा हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति भी जरूरी हो सकती है। दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को आवश्यकता के अनुसार संबंधित प्रमाणपत्र देना होगा। सभी दस्तावेज निर्धारित आकार और प्रारूप में अपलोड करें। फॉर्म में नाम, जन्मतिथि और शैक्षणिक जानकारी अपने प्रमाणपत्रों के अनुसार भरें। गलत जानकारी देने या जरूरी दस्तावेज अपलोड नहीं करने से आवेदन में परेशानी हो सकती है।एक परीक्षा विषय के लिए महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को 1,000 रुपये शुल्क देना होगा। दो विषयों के लिए यह शुल्क 1,350 रुपये है। अन्य उम्मीदवारों के लिए एक विषय का शुल्क 2,000 रुपये और दो विषयों का 2,700 रुपये निर्धारित है। भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या डिजिटल वॉलेट से किया जा सकता है। शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना या 2027 में अंतिम वर्ष की परीक्षा देना जरूरी है। परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम अंकों की शर्त नहीं है, लेकिन दाखिले के समय संबंधित संस्थान की योग्यता पूरी करनी होगी। परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा और प्रयासों की संख्या पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय और विदेशी नागरिक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को निर्धारित समय तक डिग्री संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी।