आईआईटी जैम 2027: आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 22 अक्तूबर तक भरें फॉर्म, कितना लगेगा शुल्क?

आईआईटी जैम 2027 प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय दिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 22 अक्तूबर 2026 कर दी है। जो उम्मीदवार अब तक पंजीकरण नहीं कर पाए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

आईआईटी जैम 2027 के लिए आवेदन की समयसीमा बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार अब 22 अक्तूबर 2026 तक पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in पर जाना होगा।

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आवेदन के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं?

पंजीकरण के लिए वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूरी है। पंजीकरण पूरा होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं।

आईआईटी जैम 2027 का आवेदन फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इनमें शामिल हैं:

दसवीं कक्षा की अंकतालिका या प्रमाणपत्र

उम्मीदवार की पासपोर्ट आकार की फोटो, जिसका आकार 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा हो

हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति

अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र, जहां लागू हो

दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या संख्या, जहां लागू हो

उम्मीदवारों को दस्तावेज अपलोड करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए प्रारूप और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

कितनी है आवेदन फीस?

आईआईटी जैम 2027 के लिए आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और चुने गए प्रश्नपत्रों की संख्या पर निर्भर करेगा।

श्रेणी एक प्रश्नपत्र दो प्रश्नपत्र महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवार ₹1,000 ₹1,350 अन्य सभी उम्मीदवार ₹2,000 ₹2,700

आईआईटी जैम 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in पर जाएं। जैम प्रवेश पोर्टल खोलें। नया पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। मांगी गई जानकारी भरकर पंजीकरण पूरा करें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आवश्यक विवरण दर्ज करें। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। निर्धारित आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें। फॉर्म की जानकारी जांचकर उसे अंतिम रूप से जमा करें और उसकी प्रति सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन पूरा कर लें। फॉर्म में भरी गई जानकारी, अपलोड किए गए दस्तावेज और शुल्क भुगतान का विवरण जमा करने से पहले ध्यान से चेक करें।