आईआईटी बॉम्बे: भेदभाव रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी, छात्रों से जाति और जेईई रैंक समेत ये बातें नहीं पूछ सकते

अपमानजनक संदेश और जातिवादी चुटकुलों पर क्या है नियम?

आईआईटी बॉम्बे ने ऐसे संदेशों के आदान-प्रदान और उन्हें आगे भेजने पर भी सख्त रुख अपनाया है, जिनमें किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रति अपमान, नफरत या भेदभाव हो। दिशा-निर्देशों के अनुसार, जातिवादी, लैंगिक भेदभाव वाले, धार्मिक कट्टरता दर्शाने वाले या यौन अभिरुचि के आधार पर किसी का अपमान करने वाले संदेश साझा करना प्रतिबंधित है। इसमें ऐसे चुटकुले भी शामिल हैं, जिन्हें उत्पीड़न या डराने-धमकाने के रूप में देखा जा सकता है।



संस्थान ने स्पष्ट किया है कि ये नियम सभी प्रकार के संवाद पर लागू होते हैं, चाहे वे व्हाट्सऐप, फेसबुक, ईमेल या आमने-सामने बातचीत के माध्यम से हों। ईमेल में चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।