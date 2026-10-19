छात्रों की सेहत की सुरक्षा करेगा आईआईआईटी दिल्ली, एक लाख रुपये तक मुफ्त इलाज; पहले से बीमारियां भी होंगी शामिल
ललित कौशिक, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Mon, 19 Oct 2026 11:23 AM IST
सार
इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने छात्रों को चिकित्सा बीमा देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को एक लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इसमें पहले से मौजूद बीमारियां, अस्पताल में भर्ती, सर्जरी और डे केयर उपचार भी शामिल होंगे। बीमा कंपनी के चयन के लिए निविदा जारी की गई है। जानें छात्रों को इस योजना से क्या-क्या लाभ मिलेंगे।
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विस्तार
इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) दिल्ली ने छात्रों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में कदम उठाया है। संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को चिकित्सा बीमा की सुविधा का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत छात्र एक लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इससे संस्थान में पढ़ने वाले करीब 3250 छात्रों को फायदा होगा। हालांकि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नए छात्रों का दाखिला सुनिश्चित होने पर छात्रों की संख्या 3500 तक पहुंच सकती है।
चिकित्सा बीमा सुविधा का लाभ देने के लिए संस्थान ने छात्रों को बीमा कंपनी के चयन को लेकर कवायद शुरू की है। इस संबंध में संस्थान की ओर से निविदा जारी की गई है। निविदा के तहत संस्थान ने प्रति छात्र एक लाख रुपये तक के मेडिक्लेम कवर के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा देने की शर्त रखी है। खास बात यह है कि योजना में पहले से मौजूद बीमारियों को भी शामिल करना अनिवार्य होगा।
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चिकित्सा बीमा सुविधा का लाभ देने के लिए संस्थान ने छात्रों को बीमा कंपनी के चयन को लेकर कवायद शुरू की है। इस संबंध में संस्थान की ओर से निविदा जारी की गई है। निविदा के तहत संस्थान ने प्रति छात्र एक लाख रुपये तक के मेडिक्लेम कवर के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा देने की शर्त रखी है। खास बात यह है कि योजना में पहले से मौजूद बीमारियों को भी शामिल करना अनिवार्य होगा।
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बिना भर्ती के भी डे केयर की मिलेगी सुविधासंस्थान ने स्पष्ट किया है कि बीमा कंपनी के चयन के बाद उसे सूचना दिए जाने की तारीख से पॉलिसी लागू मानी जाएगी। इसमें पहले से मौजूद बीमारियों, शुरुआती 30 दिनों और सूचीबद्ध बीमारियों से जुड़ी प्रतीक्षा अवधि को हटाना शामिल है। यानी बीमा कंपनी को इन मामलों में भी निर्धारित शर्तों के तहत कवरेज देना होगा। पॉलिसी में उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। इसके अलावा योजना में अस्पताल में भर्ती होने, सर्जरी और ऐसी चिकित्सा प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया है। जिसमें मरीज को बिना भर्ती के डे केयर में उपचार दिया जाता है। बीमा कंपनियों को कम से कम 144 डे-केयर प्रक्रियाओं का कवरेज देना होगा।
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