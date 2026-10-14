आईसीएआई: सीए इंटरमीडिएट सितंबर परीक्षा परिणाम जारी होने की संभावित तारीख का एलान, जानें कब जारी होगा

चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) इस परीक्षा का परिणाम 22 अक्तूबर को जारी कर सकता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह संभावित तारीख है।

विज्ञापन





परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर देख सकेंगे। इसके लिए पंजीकरण नंबर और अनुक्रमांक दर्ज करना होगा। आईसीएआई ने सितंबर में सभी प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं 1 से 12 सितंबर 2026 के बीच आयोजित की थीं।