आईसीएआई: सीए इंटरमीडिएट सितंबर परीक्षा परिणाम जारी होने की संभावित तारीख का एलान, जानें कब जारी होगा
चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा का परिणाम 22 अक्तूबर को जारी होने की संभावना है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने पंजीकरण नंबर और अनुक्रमांक की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देख सकेंगे।
विस्तार
चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए अहम अपडेट है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) इस परीक्षा का परिणाम 22 अक्तूबर को जारी कर सकता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह संभावित तारीख है।
परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर देख सकेंगे। इसके लिए पंजीकरण नंबर और अनुक्रमांक दर्ज करना होगा। आईसीएआई ने सितंबर में सभी प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं 1 से 12 सितंबर 2026 के बीच आयोजित की थीं।
सितंबर में किस दिन कौन-सा प्रश्नपत्र हुआ था?
अभ्यर्थियों ने इन तारीखों पर निर्धारित प्रश्नपत्रों की परीक्षा दी थी। अब उन्हें परिणाम जारी होने का इंतजार है। सीए इंटरमीडिएट परीक्षा दो समूहों में आयोजित की गई थी। सभी प्रश्नपत्र दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक की पाली में हुए थे।
|समूह
|प्रश्नपत्र
|परीक्षा की तारीख
|समूह 1
|उन्नत लेखांकन
|1 सितंबर 2026
|समूह 1
|कंपनी और अन्य कानून
|3 सितंबर 2026
|समूह 2
|कराधान
|6 सितंबर 2026
|समूह 2
|लागत एवं प्रबंधन लेखांकन
|8 सितंबर 2026
|समूह 2
|लेखा परीक्षा एवं नैतिकता
|10 सितंबर 2026
|समूह 2
|वित्तीय प्रबंधन एवं रणनीतिक प्रबंधन
|12 सितंबर 2026
परिणाम देखने के लिए किन विवरणों की जरूरत होगी?
परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थियों को कुछ जरूरी विवरण अपने पास रखने चाहिए।
- पंजीकरण नंबर
- अनुक्रमांक
इन विवरणों की मदद से आधिकारिक परिणाम वेबसाइट पर लॉगिन करके परिणाम देखा जा सकेगा।
सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 का परिणाम कैसे देखें?
परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं।
- मुख्य पृष्ठ पर सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 के परिणाम का लिंक खोजें।
- परिणाम वाले लिंक को खोलें।
- मांगा गया पंजीकरण नंबर दर्ज करें।
- अपना अनुक्रमांक भरें और जमा करने के विकल्प पर क्लिक करें।
- परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- परिणाम को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
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