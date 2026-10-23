हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025: बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एक और मौका, छह और सात नवंबर को होगी प्रक्रिया

हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 में शामिल अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए अभ्यर्थियों को एक और अवसर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी 23 अक्तूबर 2026 के सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, यह प्रक्रिया 6 और 7 नवंबर 2026 को पूरी की जा सकेगी।

विज्ञापन

किन अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका?

यह अवसर उन अभ्यर्थियों के लिए है, जिनका परिणाम आरएलवी है या जो पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। बोर्ड ने संबंधित उम्मीदवारों को निर्धारित तारीखों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है।

बोर्ड के नोटिस के अनुसार, पहले 4 जुलाई, 5 जुलाई, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 30 अगस्त, 30 सितंबर और 4 अक्तूबर 2026 को आयोजित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया गया था।

विज्ञापन

विज्ञापन

HTET 2025 Biometric Verification: महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण तारीख/जानकारी नोटिस जारी होने की तारीख 23 अक्तूबर 2026 परीक्षा एचटीईटी 2025 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 6 और 7 नवंबर 2026 वेरिफिकेशन केंद्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय, भिवानी जरूरी दस्तावेज मूल प्रवेश पत्र (Admit Card) आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in

अब जिन अभ्यर्थियों का परिणाम आरएलवी है और जिन्हें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करना बाकी है, वे 6 और 7 नवंबर को यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों की विषयवार परीक्षा से संबंधित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, वे भी निर्धारित समय में वेरिफिकेशन करा सकते हैं।

भिवानी बोर्ड मुख्यालय पर होगा वेरिफिकेशन

बोर्ड के अनुसार, अभ्यर्थी भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना मूल प्रवेश पत्र (Admit Card) साथ लेकर जाना होगा। नोटिस में यह भी बताया गया है कि अभ्यर्थियों को अपना मूल प्रवेश पत्र बोर्ड मुख्यालय पर पूर्ण रूप से भरकर जमा करना होगा। इसलिए उम्मीदवार जाने से पहले प्रवेश पत्र और अन्य जरूरी जानकारी तैयार रखें।

विषयवार परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए भी निर्देश

जिन अभ्यर्थियों की विषयवार परीक्षा से संबंधित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उन्हें भी बोर्ड ने निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया है। ऐसे उम्मीदवारों को 6 और 7 नवंबर 2026 तक वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवसरों के बावजूद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम प्रभावित हो सकता है। इसलिए संबंधित उम्मीदवारों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

HTET 2025 Biometric Verification कैसे पूरा करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं: