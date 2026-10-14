दिल्ली: हिंदू कॉलेज में क्यों हो रहा विरोध प्रदर्शन? प्राचार्य को हटाने की मांग तेज, डीयू से हस्तक्षेप की अपील

दिल्ली के हिंदू कॉलेज में प्रशासन के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध जारी है। हिंदू कॉलेज कर्मचारी संघ (एचसीएसए) ने कॉलेज के प्राचार्य और शासी निकाय के अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की है। संघ ने कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराने और दिल्ली विश्वविद्यालय से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील भी की है।

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बुधवार को जारी प्रेस नोट में संघ ने बताया कि वह दो सप्ताह से अधिक समय से धरने पर बैठा है। संघ ने कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया है। संघ ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें विश्वविद्यालय के दाखिला नियमों से कथित विचलन, शिक्षकों की छुट्टी और पदोन्नति से जुड़े मामलों में देरी तथा वैधानिक कर्मचारी परिषद को दरकिनार करना शामिल है।