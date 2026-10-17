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हरियाणा: ओपन स्कूल परीक्षा के लिए अब 31 अक्तूबर तक करें आवेदन, देरी पर लगेगा कितना शुल्क?

Sat, 17 Oct 2026 10:27 AM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 17 Oct 2026 10:27 AM IST
सार

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2027 की ओपन स्कूल परीक्षा के नए अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 31 अक्तूबर तक का समय दिया है। वहीं, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के नामांकन और पंजीकरण की प्रक्रिया 19 अक्तूबर से शुरू होगी।

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Haryana Open School Exam 2027: BSEH Extends Application Deadline, Class 9 to 12 Registration Dates
बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (HBSE) - फोटो : संवाद

विस्तार
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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (बीएसईएच) ने मार्च 2027 में होने वाली हरियाणा ओपन स्कूल की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के नए अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी बिना विलंब शुल्क के 31 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्तूबर निर्धारित की गई थी।

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बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ और सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने तारीख बढ़ाने की जानकारी दी है। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन जमा करने से पहले व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरणों की अच्छी तरह जांच कर लें। अंतिम तारीख से पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।

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कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का पंजीकरण कब होगा?

बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गैर-सरकारी, अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के नामांकन और पंजीकरण का कार्यक्रम भी जारी किया है। विद्यालयों को निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन नामांकन विवरण और पंजीकरण आवेदन जमा करने होंगे। देरी होने पर अलग-अलग दरों से विलंब शुल्क देना होगा।

 
प्रक्रिया तारीख या शुल्क
ऑनलाइन नामांकन और पंजीकरण 19 अक्तूबर से 5 नवंबर 2026
100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 6 से 10 नवंबर
200 रुपये विलंब शुल्क के साथ 11 से 15 नवंबर
300 रुपये विलंब शुल्क के साथ 16 से 20 नवंबर
1,000 रुपये विलंब शुल्क के साथ 21 से 25 नवंबर
ऑनलाइन सुधार की सुविधा 27 से 30 नवंबर


विद्यालयों को नामांकन विवरण और लागू शुल्क एक ही किस्त में ऑनलाइन जमा करना होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

नामांकन और पंजीकरण के लिए कितना शुल्क देना होगा?

बोर्ड ने विद्यार्थियों की श्रेणी और कक्षा के अनुसार अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। विद्यालयों को आवेदन जमा करते समय इनका ध्यान रखना होगा।

 
शुल्क का प्रकार निर्धारित राशि
हरियाणा के विद्यार्थियों का नामांकन शुल्क 150 रुपये प्रति विद्यार्थी
दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों का नामांकन शुल्क 200 रुपये प्रति विद्यार्थी
पहले से नामांकित पात्र विद्यार्थियों का पंजीकरण शुल्क 100 रुपये प्रति विद्यार्थी
कक्षा 9 और 11 का प्रश्नपत्र शुल्क 50 रुपये प्रति विद्यार्थी


ये शुल्क निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा के अनुसार लागू होंगे। कक्षा 9 और 11 के प्रश्नपत्र शुल्क के मामले में समय सीमा बीतने पर शुल्क बढ़कर 1,000 रुपये या सक्षम प्राधिकारी की ओर से निर्धारित राशि हो सकता है।

विद्यार्थियों के नामांकन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

विद्यालयों को आवेदन के साथ विद्यार्थियों के जरूरी दस्तावेज और विवरण ऑनलाइन जमा करने होंगे। दस्तावेजों की कमी होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, विद्यालयों को निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज देने होंगे:

  • प्रवेश एवं निकासी पंजिका में विद्यार्थी के प्रवेश वाले पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति।
  • विद्यार्थी का आधार नंबर।
  • पिता का आधार नंबर। यदि पिता का आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, तो माता का आधार नंबर देना होगा।
  • विद्यार्थी की एपीएआर आईडी।
  • विद्यालय की निर्धारित पोशाक में विद्यार्थी की तस्वीर।

दूसरे राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए: उनके विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र या स्थानांतरण प्रमाणपत्र को सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अपलोड करना होगा।

वहीं, कक्षा 11 और 12 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 10 का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। विद्यालयों को आवेदन भेजने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए।

पहले से नामांकित विद्यार्थियों के लिए क्या नियम हैं?

बोर्ड ने पहले से नामांकित कुछ विद्यार्थियों के लिए दोबारा नामांकन कराने की जरूरत नहीं रखी है। हालांकि, उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

  • कक्षा 9, 10 और 12 के विद्यार्थी: जो पहले नामांकित थे, लेकिन अनुत्तीर्ण हो गए हैं या उसी कक्षा में दोबारा नामांकन करा रहे हैं, उन्हें फिर से नामांकन प्रपत्र जमा करने की जरूरत नहीं है।
  • पंजीकरण शुल्क: ऐसे पात्र विद्यार्थियों को 100 रुपये प्रति विद्यार्थी का पंजीकरण शुल्क देना होगा।
  • कक्षा 11 में प्रवेश: कक्षा 9 में पहले नामांकित रहे और किसी अन्य मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड से कक्षा 10 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 11 के लिए नया नामांकन कराने की जरूरत नहीं है।
  • कक्षा 9 और 11 का प्रश्नपत्र शुल्क: निर्धारित अवधि में प्रति विद्यार्थी 50 रुपये शुल्क देना होगा। समय सीमा के बाद यह शुल्क बढ़कर 1,000 रुपये या सक्षम प्राधिकारी की ओर से तय राशि हो सकता है।

विद्यालयों को प्रत्येक विद्यार्थी की स्थिति और पात्रता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

आवेदन में गलती होने पर सुधार कैसे होगा और कितना शुल्क लगेगा?

बोर्ड ने ऑनलाइन जमा किए गए विद्यार्थियों के विवरण में गलती सुधारने के लिए 27 से 30 नवंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया है।
सुधार से जुड़े नियम इस प्रकार हैं:

  • जन्मतिथि को छोड़कर विद्यार्थी के अपलोड किए गए विवरण में अधिकतम दो गलतियां निर्धारित अवधि के दौरान बिना शुल्क सुधारी जा सकती हैं।
  • निर्धारित अवधि में इसके अतिरिक्त प्रत्येक सुधार के लिए 300 रुपये शुल्क देना होगा।
  • इसके बाद किए जाने वाले सुधारों के लिए बोर्ड कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
  • ऑफलाइन सुधार के समय मूल अभिलेख, सत्यापित प्रतियां और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

विद्यालयों को विद्यार्थियों का विवरण पहली बार जमा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि बाद में सुधार कराने की जरूरत कम पड़े।

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