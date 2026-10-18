जीएसएसएसबी भर्ती: चयन सूची में नाम नहीं तो क्या करें? 10 उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट जारी, ऐसे देखें स्टेटस

प्रतीक्षा सूची में शामिल 10 उम्मीदवारों को क्या उम्मीद है?

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दस्तावेज सत्यापन के बाद किन उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ?

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परिणाम की तीनों सूचियां कहां और कैसे देखें?

चयन के बाद उम्मीदवारों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

परिणाम की दूसरी सूची में 10 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। इन उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार तभी किया जा सकता है, जब चयन सूची से संबंधित पदों पर रिक्तियां निकलें और भर्ती के लागू नियम इसकी अनुमति दें। प्रतीक्षा सूची में नाम आने का अर्थ नियुक्ति की गारंटी नहीं है। इसलिए उम्मीदवारों को बोर्ड की ओर से जारी होने वाली आगे की सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही, उन्हें अपने आवेदन और परीक्षा से संबंधित विवरण सुरक्षित रखने चाहिए। नियुक्ति की संभावना और प्रक्रिया को लेकर अंतिम स्थिति आधिकारिक निर्देशों से ही स्पष्ट होगी।परिणाम की तीसरी सूची में उन उम्मीदवारों के नाम और विवरण दर्ज हैं, जो दस्तावेज सत्यापन में शामिल हुए, लेकिन चयन सूची या प्रतीक्षा सूची में जगह नहीं बना सके। इस सूची में अलग-अलग अभ्यर्थियों के संबंध में टिप्पणियां भी दी गई हैं। इनमें सत्यापन के समय अनुपस्थित रहने, उम्मीदवारी वापस लेने या निर्धारित मानदंड पूरे नहीं करने जैसी स्थितियां शामिल हो सकती हैं। इसलिए उम्मीदवारों को पीडीएफ में अपने नाम या अनुक्रमांक के सामने दर्ज टिप्पणी ध्यान से पढ़नी चाहिए। इससे उन्हें अपनी स्थिति समझने में मदद मिलेगी। किसी विशेष मामले में आगे की प्रक्रिया जानने के लिए बोर्ड के आधिकारिक निर्देश देखने चाहिए।अभ्यर्थी गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाकर परिणाम की सूचना खोज सकते हैं। सर्वेयर, श्रेणी तीन भर्ती और विज्ञापन संख्या 383/202526 से संबंधित पीडीएफ खोलें। इसके बाद पहली सूची में अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों, दूसरी सूची में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों और तीसरी सूची में अन्य उम्मीदवारों का विवरण देखें। अपना नाम खोजने के लिए अनुक्रमांक या पुष्टि संख्या का उपयोग किया जा सकता है। पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रखना भी उपयोगी रहेगा, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर परिणाम का संदर्भ उपलब्ध हो।चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों को परिणाम में दिए गए निर्देशों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। बोर्ड ने चयन को अस्थायी बताया है, इसलिए उम्मीदवारों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि सभी नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। उन्हें दस्तावेजों और आवेदन में दी गई जानकारी की शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले निर्देशों को देखते रहना चाहिए। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को भी आगे की सूचना का इंतजार करना होगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले परिणाम की आधिकारिक पीडीएफ और भर्ती बोर्ड के निर्देशों को ही आधार बनाएं।