जीएसएसएसबी भर्ती: चयन सूची में नाम नहीं तो क्या करें? 10 उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट जारी, ऐसे देखें स्टेटस
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 18 Oct 2026 04:06 PM IST
सार
गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने गांधीनगर नगर निगम में सर्वेयर, श्रेणी तीन भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। कुल 16 पदों के लिए चयन सूची में 16 उम्मीदवारों को जगह मिली है, जबकि 10 अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में हैं। जिन उम्मीदवारों का नाम चयन सूची में नहीं है, वे परिणाम की तीनों सूचियों में अपना अनुक्रमांक और स्थिति जांच सकते हैं।
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विस्तार
गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने गांधीनगर नगर निगम में सर्वेयर, श्रेणी तीन के पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम 17 अक्टूबर 2026 को जारी किया है। विज्ञापन संख्या 383/202526 के तहत कुल 16 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी। कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पीय परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के बाद बोर्ड ने परिणाम की पीडीएफ जारी की है। परिणाम में तीन अलग-अलग सूचियां शामिल हैं। यदि किसी अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में नहीं है, तो उसे केवल इसी सूची तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रतीक्षा सूची और असफल अभ्यर्थियों की सूची भी जांचनी चाहिए।
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प्रतीक्षा सूची में शामिल 10 उम्मीदवारों को क्या उम्मीद है?परिणाम की दूसरी सूची में 10 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। इन उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार तभी किया जा सकता है, जब चयन सूची से संबंधित पदों पर रिक्तियां निकलें और भर्ती के लागू नियम इसकी अनुमति दें। प्रतीक्षा सूची में नाम आने का अर्थ नियुक्ति की गारंटी नहीं है। इसलिए उम्मीदवारों को बोर्ड की ओर से जारी होने वाली आगे की सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही, उन्हें अपने आवेदन और परीक्षा से संबंधित विवरण सुरक्षित रखने चाहिए। नियुक्ति की संभावना और प्रक्रिया को लेकर अंतिम स्थिति आधिकारिक निर्देशों से ही स्पष्ट होगी।
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दस्तावेज सत्यापन के बाद किन उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ?परिणाम की तीसरी सूची में उन उम्मीदवारों के नाम और विवरण दर्ज हैं, जो दस्तावेज सत्यापन में शामिल हुए, लेकिन चयन सूची या प्रतीक्षा सूची में जगह नहीं बना सके। इस सूची में अलग-अलग अभ्यर्थियों के संबंध में टिप्पणियां भी दी गई हैं। इनमें सत्यापन के समय अनुपस्थित रहने, उम्मीदवारी वापस लेने या निर्धारित मानदंड पूरे नहीं करने जैसी स्थितियां शामिल हो सकती हैं। इसलिए उम्मीदवारों को पीडीएफ में अपने नाम या अनुक्रमांक के सामने दर्ज टिप्पणी ध्यान से पढ़नी चाहिए। इससे उन्हें अपनी स्थिति समझने में मदद मिलेगी। किसी विशेष मामले में आगे की प्रक्रिया जानने के लिए बोर्ड के आधिकारिक निर्देश देखने चाहिए।
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