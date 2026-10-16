पीएम-सेतू: 1195 करोड़ से होगा 25 आईटीआई का कायाकल्प, निवेश योजनाओं को मंजूरी, किन तीन राज्यों को मिलेगा लाभ?

केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के 25 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आधुनिक बनाने के लिए 1,194.92 करोड़ रुपये की निवेश योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं को पांच उद्योग भागीदारों के सहयोग से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को बेहतर व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

विज्ञापन





कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अनुसार, इन योजनाओं को शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 को प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (पीएम सेतू) योजना की छठी राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। इन नई मंजूरियों के साथ योजना के तहत अब तक स्वीकृत कुल निवेश बढ़कर 3,687 करोड़ रुपये हो गया है।