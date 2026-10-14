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Hindi News ›   Education ›   GATE 2027 Registration Reopens on October 15: Last Date, Time and Apply Link

गेट 2027: फॉर्म भरने का एक और मौका, 15 अक्तूबर को फिर खुलेगी विंडो, विलंब शुल्क के साथ कब तक कर सकेंगे आवेदन?

Wed, 14 Oct 2026 08:44 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 14 Oct 2026 08:44 PM IST
सार

गेट 2027 के लिए आईआईटी मद्रास ने लेट फीस के साथ आवेदन पोर्टल दोबारा खोलने की घोषणा की है। उम्मीदवार 15 अक्तूबर सुबह 10:30 बजे से 16 अक्तूबर सुबह 10:29 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा।
 

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GATE 2027 Registration Reopens on October 15: Last Date, Time and Apply Link
GATE 2027 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2027 के लिए आवेदन करने का मौका एक बार फिर दिया जा रहा है। आईआईटी मद्रास की आधिकारिक वेबसाइट पर दिखाए गए नोटिस के अनुसार, लेट फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 15 अक्तूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे से 16 अक्तूबर 2026 को सुबह 10:29 बजे तक खुला रहेगा।

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नोटिस में कहा गया है कि कई उम्मीदवारों के अनुरोधों पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया है। साथ ही, इस अवधि के बाद आवेदन की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। यह जानकारी GATE 2027 की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिस और पोर्टल से जुड़ी सूचना के आधार पर दी जा रही है। 

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GATE 2027 आवेदन की नई तारीखें क्या हैं?

उम्मीदवारों को आवेदन से जुड़ी तारीखें ध्यान में रखनी चाहिए।

 
विवरण तारीख और समय
दोबारा आवेदन शुरू 15 अक्तूबर 2026, सुबह 10:30 बजे
आवेदन की अंतिम समय-सीमा 16 अक्तूबर 2026, सुबह 10:29 बजे
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन, लेट फीस के साथ
आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in
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पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों के लिए क्या है अपडेट?

जिन उम्मीदवारों ने पहले ही गेट 2027 के लिए आवेदन कर दिया है, उनके लिए आवेदन में सुधार करने की अलग सुविधा है। आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदन में सुधार की अवधि 14 अक्तूबर से 21 अक्तूबर 2026 तक है। यह सुविधा पहले से आवेदन जमा कर चुके उम्मीदवारों के लिए है; इसे नए पंजीकरण के बराबर न समझें। 

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GATE 2027 की परीक्षा कब होगी?

आईआईटी मद्रास की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, गेट 2027 की परीक्षा फरवरी में छह दिनों पर आयोजित की जाएगी।

  • 6 और 7 फरवरी 2027
  • 13 और 14 फरवरी 2027
  • 20 और 21 फरवरी 2027


परीक्षा का शहर आवंटन 4 जनवरी 2027 को जारी होने की जानकारी दी गई है। परिणाम की तारीख 19 मार्च 2027 निर्धारित है। तारीखों में बदलाव के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाएं देखते रहें। 

GATE 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन पोर्टल दोबारा खुलने पर उम्मीदवार ये कदम उठा सकते हैं:

  • गेट 2027 की आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाएं।
  • आवेदन पोर्टल यानी GOAPS का लिंक खोलें।
  • जरूरी जानकारी भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
  • निर्धारित लेट फीस का भुगतान करें।
  • फॉर्म जमा करने के बाद उसकी पुष्टि और आवेदन से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रखें।
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