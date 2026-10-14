गेट 2027: फॉर्म भरने का एक और मौका, 15 अक्तूबर को फिर खुलेगी विंडो, विलंब शुल्क के साथ कब तक कर सकेंगे आवेदन?

ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2027 के लिए आवेदन करने का मौका एक बार फिर दिया जा रहा है। आईआईटी मद्रास की आधिकारिक वेबसाइट पर दिखाए गए नोटिस के अनुसार, लेट फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 15 अक्तूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे से 16 अक्तूबर 2026 को सुबह 10:29 बजे तक खुला रहेगा।

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